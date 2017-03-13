知名媒體人陳文茜、優人神鼓創辦人劉若瑀對談 劉若瑀：只要對自己有所認知，認真做好每件事情，人生的掌握會跟別人不一樣！



(中央社訊息服務20170313 17:00:54)知名媒體人、亞洲大學講座教授陳文茜，3月9日下午在亞大「文茜講堂」，與優人神鼓創辦人劉若瑀對談，主題是「用愛探索文明的力量」，劉若瑀告訴亞大同學說，優人神鼓團員曾跟隨白沙屯媽祖出巡，行腳各地，她始終認為「一步一當下」，把「心」放在腳下，不受外界影響，內在會逐漸看見自己，處於「覺知」狀態，「只要對自己有所認知，對人生的掌握會跟別人不一樣！」，且認真做好每件事情，好的事情與機會自然會找上門。



「劉若瑀不僅是個藝術家，更像是個修行者，優人神鼓除了表演，也走進監獄，感動受刑人，她的成就已到很了不起的境界，且是在台灣她最敬佩的藝術團體負責人，值得我們向學習！」陳文茜老師介紹說，1980年初，劉若瑀演出蘭陵劇（荷珠新配）的荷珠一角，這部戲對台灣戲劇影響甚鉅，是重要的表演里程碑；之後劉若瑀也主持兒童節目，獲得金鐘獎。



1984年，劉若瑀從美國紐約大學劇場藝術研究所畢業，在紐約念書時遇到國際知名大導演李安，還是李安畢業作品的女主角；同年通過劇場大師果托夫斯基遴選，在加州牧場接受為期一年近於苦修的訓練，1988年，她創立「優美表藝術劇團」。在劇團創團15年後，優人們開始下山親近城市，劇團改名「優人劇團」，2007年臺北市文化資產審議委員會通過，2008登錄優人神鼓山上劇場為文化景觀。



劉若瑀說，優人神鼓自2009年進駐彰化監獄，帶領收容人打鼓，他們得先學打坐、吐納、祈天等手勢，然後帶著一個獨特的生命悸動，在優人神鼓總監劉若瑀的教導下，開始帶領彰監鼓舞打擊樂團的收容人團員出監演出，讓鼓聲翻越監獄高牆，擊打動人的生命樂章，她每次聽完他們的表演，總禁不住淚流滿面，到後台鼓勵他們，給他們擁抱，不過，這些「犯罪者」的反應，「他們的身體僵直，四肢冰冷」，因為「這些孩子是需要愛的！」



劉若瑀8年來帶領更生人團員走進全台11個監所矯正單位，同時分享新書《77個擁抱：一場冒險，看見自己》中她與更生人團員深刻工作、生活後的體悟。劉若瑀指出，「77個擁抱」計畫源自於2014年優人神鼓結束「美麗台灣心」雲腳活動後，劉若瑀帶領多位更生人在金瓜石成立新團，她把這些新團員視為兒子般對待，但在近半年相處時間內，畢竟江湖習性不易，雙方遭受許多考驗，她曾不只一次問自己：「是不是要放棄？」，後來想這是一生中難得有這麼多人來挑戰，不妨敞開心胸，就當是一次冒險，她並沒有放棄，因為相信愛，沒有害怕，可以擁抱、可以放下。



訊息來源：亞洲大學



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