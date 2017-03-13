東方工商圍棋賽事屢創佳績 夢幻摘金



(中央社訊息服務20170313 17:17:58)第11屆南山盃青少年圍棋公開賽最高段的六、七段組賽事冠軍近日正式誕生，由台北市私立東方工商楊孚德摘下B組金牌。此外，教育部105學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽在經過數輪激戰後，也由台北市私立東方工商圍棋代表隊二連霸，再度拿下團體賽第一名；女子個人組則是包辦第一、二名。同時，東方工商也在臺北市105學年度教育盃中小學圍棋錦標賽取得優異的成績，榮獲團體賽高三組第二名；高一組第二名、第三名；個人則勇奪下第二、四與五名，成績斐然。



東方工商近年來在圍棋賽事上表現亮眼，近幾年國內外主要圍棋賽事上，都看得到東方工商勇奪金牌的訊息。東方工商也與大安國中圍棋班合作特訓，給予選手們最多的機會，這樣貼心的環境吸引了眾多職業棋士選擇到東方工商完成高中學業。包括蘇聖芳、李維、俞俐均、簡靖庭、莊承濬、黃世元、潘亭宇、盧奕銓等職業棋士都是東方工商的學生；業餘棋士就更多了。



東方工商之所以可以吸引這麼多喜愛圍棋的同學加入，最主要的原因是東方工商提供具有圍棋高段棋力及發展潛能的學生，一個能夠兼顧正常課業與專業圍棋訓練的學習環境，並幫同學規劃暢通的升學管道，讓同學可以專心練棋與學習。師長們的全力支持也讓東方棋士們備感溫馨，不論是大小賽事，都可以看到東方工商師長們的身影。東方工商校長陳清煌表示，圍棋是競爭性極強的活動，上場比賽的同學需要獨自承受比賽帶來的龐大壓力，東方工商希望能夠給予這些同學溫暖的後盾，讓同學在比賽時知道師長隨時都在。



東方工商近幾年積極轉型成為小而美的精緻型私立高職，希望能讓學校的每個同學感受到老師的關懷。當然有關懷也有管教，東方工商一向致力推行「做好事．說好話．存好心」的三好運動，也落實教育局倡導的無菸校園，期許從增進友善的師生關係開始，進而由學校向社區擴展，以促進社會祥和。



東方工商位在台北市信義四段，捷運信義安和站2號出口附近，設有多媒體應用科、觀光科、時尚造型科與餐飲科。還跨領域結合多媒體應用科與圍棋專班，設置以雙軌輔導為主軸的多媒體圍棋應用班，讓具圍棋專長的孩子適性升學或進入圍棋多媒體周邊產業發展。



訊息來源：東方工商



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