全國學生美術優勝作品巡迴展 正修承辦 高雄藝術GO GO GO！



(中央社訊息服務20170313 16:46:58)由正修科技大學藝文處承辦的「全國學生美術優勝作品巡迴展」在文化中心盛大登場，從各縣市近9000件作品選出102件特優創作，「左營萬年季、迓火獅」、「年夜飯滑手機」呈現人生百態，台灣藝術教育館長吳津津表示，透過巡迴展讓各地民眾、家長及師生在欣賞傑出作品的同時，更促進城鄉交流，深化美術教育。 全國學生美術比賽從40年創辦至今，至今已屆滿65年，是學生藝術創作發表的盛事，105年度學生參賽作品題材多元，充滿人文氣息，除精進藝術表現外，對人生百態的表現也十分豐富，各縣市初賽再創新高，優勝作品達8965件，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類55組，只有102位脫穎而出獲得特優，高雄地區有16位同學特優，295位獲優、甲等及佳作。 本屆特優作品可以看到學生精彩創作力及對人生百態豐富的描述，連兩年獲書法類特優的高雄忠孝國小同學阮詩晴以氣勢磅礡的魏碑深受評審青睞；林園國小同學林陞安的「高雄萬年季，幸福迓火獅」作品的背景則以黑白線條為主，畫面主題造形以紅色凸顯，再搭配人物，整體圖面描繪高雄左營萬年季熱鬧活潑的場景，獲評審委員一致讚賞。 高雄中學同學李承燁則運用版畫創作「自然輓歌」，傳達對自然的關懷與情感，成功擄獲評審心；葛青妍同學的漫畫「吃年夜飯」，無論設色或構圖都不落俗套，造型也擺脫日式漫畫影像，反映在手機充斥生活的年代，連團圓聚餐，家族都忙著低頭滑手機，疏於親情互動，可做為大家省思。 正修科大藝文處長吳守哲表示，展出期間將由評審委員陳文龍在現場進行導覽，將年輕學子的藝術創作分享給更多民眾，3月18日下午2點就有一場作品導覽，歡迎大家到場聆聽。 主辦單位台灣藝術教育館為讓民眾有機會欣賞全國學生美術比賽特優傑出創作，從去年底就陸續在新北、高雄、台中及花蓮巡迴展出，高雄地區由正修科大承辦展覽活動，即日起至3月21日在高雄文化中心至真堂一、二館展出。



訊息來源：正修科技大學



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