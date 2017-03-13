補教業品保協會 12日舉辦成立大會



(中央社訊息服務20170313 16:28:12)補教業品保協會106年3月12日於台中市潮港城國際宴會廳正式舉辦成立大會，當天全國各縣、市補教協會理事長、中大型補習班及大碩研究所、地球村美語、志光公職、高點、聯成電腦等多家知名連鎖補教業者均以行動支持參加成立大會，近期預計將有上千家業者陸續加入品協協會，落實消保處規範之補教業履約保證制度，透過基層管理預防無故歇業案件，以健康的心態與永續經營的高度，提升補教經營形象。 中華民國補教業品保協會的成立並非以處理「倒閉事件善後」為其宗旨，而是建立一個有制度、有紀律的形象團體(如同銀行保險制度)，使其能連結各縣、市協會推廣會務發展，多年來業者無預警歇業的善後，為了彌平社會的輿論壓力，多半由縣、市協會會員無償性概括承擔，因此若能夠透過縣、市協會審查推薦，以班舍設面積為基準，分級繳交基金，則「品保協會」與「縣市補教協會」兩者相輔相成必然可有效管理預防無故歇業事件，且協助善後的會員可透過品保協會「辦事細則」制度化規範，獲得合理的善後成本補助。 中華民國補教總會總會長邱昌其表示，獲准提案籌設「中華民國補教業品保協會」是仿效旅行業品質保障協會模式，並由品保協會制定「辦事細則」自律管理，籌設成立協會是以永續發展為前提，嚴謹審查會員資格為手段，建立一套可使業者安心、消費者放心的履約保證機制，若消費者遭遇會員業者因故歇業，將可獲得「等值服務」的善後承接，解決學員授課問題，是確保學員上課權益的一大創舉，消費者亦可透過品保協會的辨識標章，慎選補習業者保障自己的權益。



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