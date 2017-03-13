大專籃球聯賽甲二級複賽 中州七連勝進決賽



(中央社訊息服務20170313 16:14:57)105學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男子組第二級全國複賽，甲組賽程在中州科技大學一連進行7天比賽，中州科大發揮極致戰鬥力，從第一場就戰無不克，連勝6場後，中州科大於3月12日下午對上國立臺灣大學，雖然臺灣大學賽前戰績亦同為6勝0敗，但這一役卻不敵地主中州科大的槍林彈雨，最後中州以89:66大勝臺大，以不敗之姿挺進全國決賽。



中州科大複賽前6場，分別和高苑科大、實踐大學、長榮大學、交通大學、遠東科大及屏東科大交手，一路過關斬將場場得勝，到了第7場，終於對上也是6連勝的臺灣大學。兩隊勁旅碰撞果然火力全開，第一節開始沒幾分鐘兩隊就都派出洋將來捍衛禁區與籃板，都各自射入了3顆三分球，第一節結束中州以31:24小勝臺大。第二節臺大加強防守有效壓制中州的進攻，分數一度追趕至相差兩分，中州科大再次調度楊育栓上場，楊育栓果然不負眾望，3顆三分彈接連入袋，隊友陳柏宏也跟進，第二節結束比數再次拉開至50:40。



第三節中州科大祭出全場壓迫，造成臺大的失誤率提高，而中州科大彷彿高射砲上身，再射出4顆三分球，臺大眼睜睜看著比數逐漸拉大，努力振作多次殺入禁區爭取罰球機會，第三節結束臺大以13分的差距落後中州。第四節，中州科大並沒有因贏分而鬆懈，反而使出更縝密的組織進攻，尤其楊育栓、尤旭誼與杜譽城得分皆到雙位數，最終中州科大就以89:66笑納第7勝。



中州科大籃球總教練許智超表示，這是學校全力支持加上全隊球員奮戰不懈的付出，才能換來這樣的成績，但中州的目標不僅僅於此，而是要挑戰各校勁旅，升上公開一級！



訊息來源：中州科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210028.aspx