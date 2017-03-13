英代外語總經理及執行長當選補教協會副理事長及理事 業界唯一獲得殊榮 並由桃園市長鄭文燦親自授證嘉勉中央社 (2017-03-13 16:14)
英代外語總經理及執行長當選補教協會副理事長及理事 業界唯一獲得殊榮 並由桃園市長鄭文燦親自授證嘉勉
(中央社訊息服務20170313 16:12:40)狂賀！英代外語總經理及執行長【當選補教協會副理事長及理事】，並受邀至桃園福容飯店由 鄭文燦市長親自頒佈此份殊榮！英代外語總經理及執行長以「優質補教、愛心關懷」為理念，善盡企業責任、回饋關心社會。
桃園市補教協會於3/5日舉辦「106年度桃園市補習教育協會理事長交接儀式暨優良理事表揚典禮」。為感謝補教業、幼教等教育機構給予教桃園教育界多元教育、終身學習的健康發展。故特請桃園市長 鄭文燦市長表揚各界優質補教業代表。鄭文燦市長表示：「補習教育是多元教育的一環，更是終身學習的一種，能提供學生或年輕人更多人生選項，學習到不同知識技能，增加自身的競爭力」。另外，市長也嘉許：「桃園市補教機構聯合推動育苗績優表揚計畫，藉此提供更多學子補習教學資源，關懷弱勢學員，繼續補助孩子完成學業。」
「善盡企業責任、回饋關心社會」。一直是英代外語梁新晨總經理及吳冠儀執行長所秉持的目標，為讓有心向學的弱勢學生也可以去補習加強課業輔導，由兩位所辦理的《英代外語國際認證機構》已連續10年透過育苗專案來幫助弱勢學生，以免費或低收費方式來協助無能力補習的學童。
英代外語國際認證機構自2003年成立，以專業語言認證為出發點，多年來，開始發展多元化的專業認證及生活會話，提供各項英日、韓文進修課程更量身為各大企業規劃不同語種之外訓課程，深受知名企業好評。 梁總經理與吳執行長表示：「我們期許英代成為圓夢天使；我們提供優質的學習環境與師資，不斷給予學員學習養分外，英代人品持著『關懷、回饋』的心，讓學員們走向璀璨的人生夢想！」。【英代外語國認證機構-營運總部】客服專線：（03）427-2658#685網址：www.egl.com.tw
訊息來源：英代外語國認證機構-營運總部
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