休閒養生餐旅創新全國教師研習營圓滿落幕 教師相約下次再續



(中央社訊息服務20170313 16:12:07)為增進休閒、養生、餐旅相關領域教師之專業知能，強化教師對產業創新與趨勢的瞭解，由聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）、國立高雄應用科技大學（簡稱：高應大）及芳成工業股份有限公司共同舉辦的「休閒養生餐旅創新全國教師研習營」於106年3月10日、11日兩日假聖約大隆重登場。高應大楊慶煜校長、觀光系吳志康主任、芳成工業江宗澤總經理、王慶霖經理、中華民國旅館經理人協會張明琛理事長…等各界貴賓出席開幕，場面盛大。本次研習營講座陣容邀請到重量級卡司授課，內容精彩豐富、佳評如潮，令參與研習的教師們感到欲罷不能，預約下一回有機會再續！



本次研習營由聖約大觀光與休閒管理系、高應大觀光管理系共同承辦，參與教師來自全國大專校院及高中職之相關科系。主辦單位除邀請雲品國際股份有限公司盛治仁董事長以「觀光產業跨國發展與創新挑戰」為題進行主題演講之外，研習主題尚包含：清真餐飲、幸福餐飲、葡萄酒養生、養生餐飲、休閒旅館及溫泉養生等內容。有助參與教師們對現今餐旅業，如何以休閒養生發展創新趨勢，獲得深入的認識與瞭解。



高應大楊慶煜校長致詞時表示，此次研習集合南北菁英共同舉辦，相信研習不但對老師有幫助，對學生的助益更大，希望學校行政措施要以學生學習為主體，期望老師將此次研習所得融入課程教學，讓學生得到更多幫助。聖約大黃振紅學務長說，時代改變，新興服務產業蓬勃發展，包括：娛樂、健康運動及旅遊等是三大有「錢途」的產業。聖約大位於北海岸觀光重鎮，民生與設計學院所屬的6個系因應趨勢發展特色，並積極與產業合作，扮演培育人才的重要角色，相信此次研習將會帶給各位教師滿滿的收穫。芳成工業江宗澤總經理則表示，芳成積極與各校合作舉辦研討會，幫助師生有更多的學習，讓台灣的優勢能夠發展得更好，期望教師們好好把握此次學習的機會。



聖約大觀光系吳文傑主任指出，台灣每年觀光旅遊人次已突破千萬，旅遊市場蓬勃發展，也帶動餐旅業的創新需求。由於人口結構老年化與樂齡經濟的發展，加上台灣休閒與醫療養生產業建設已具基礎，在許多創新趨勢中，休閒養生儼然成了現今餐旅創新的優勢領域。本次研習特別邀請國立高雄餐旅大學潘江東副校長講述「養生餐飲趨勢」、典華集團林康哲整合長分享「幸福產業的創新發展」、馬爾地夫溫泉大飯店張榮南董事長講述「世界溫泉文化與產業發展之趨勢」、台灣亞洲葡萄酒學會洪昌維理事長分享「紅葡萄酒品評與養生健康功能」、電視名廚溫國智講述「清真餐廳的健康設計與市場」及來歐盟生活公司洪奕萍首席品油師分享「西方蔬食料理的風味關鍵－橄欖油」。師資陣容堅強，內容充實精采，參與研習的教師們不但自己選出班代，更自組line群組互相聯繫，相約下次再續。吳文傑主任說，辦研習辦到各場次老師們都欲罷不能，預約下一回再續，這還真是頭一回呢！



訊息來源：聖約翰科技大學



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