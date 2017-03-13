南臺科技大學成立原住民學生資源中心 提供一站式服務 凝聚原民籍同學情感及向心力



(中央社訊息服務20170313 16:10:05)南臺科技大學於105年度成立「原住民族學生資源中心」並於本(13)日舉行揭牌儀式，期望為原民學生提供ㄧ站式服務窗口，並藉以凝聚原民同學情感及向心力。中心揭牌儀式由教育部綜合規劃司司長黃雯玲、南臺科技大學副校長盧燈茂、臺南市政府民族委員會汪志敏主任委員、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署林佳玟科長、永康就業中心黃豑頡主任、臺南市議員蔡玉枝、玉山原鄉全人關懷協會王慧美理事長等共同啟用，除原民同學舞蹈演出外，會場另設有原民技藝實作DIY及原民美食饗宴，估計有近500位師生共同參與，場面盛大並富教育意涵，為原民文化推廣及原資中心成立開啟新頁。



原資中心設有自學區及交誼區並配置中心工讀生，由原民籍同學擔任，中心走廊及內部彩繪，均由原民籍同學共同完成，呈現原民風情與文化特色，學校並輔導成立原住民族文化推廣社，融合族群致力原民文化推廣。



副校長盧燈茂表示，校方在推動原住民族文化不遺餘力，多元挹注資源，積極輔導原民同學發展自我特色，除學校通識中心開設有「臺灣原住民文化」課程外，亦透過教育部原資中心申請相關經費，以及教育部補助辦理之「發展與改進原住民技職教育計畫」，藉以推動原民文化進行教育翻轉，並與臺南市政府民族委員會、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心合作，致力原民籍學生工讀與就業管道暢通，另臺南市議會原民籍蔡玉枝議員亦積極對該校原民業務提供協助；期望原資中心的成立，可整合校內外各項資源，給予原民同學溫馨的感受，並致力於培育優秀原民人才鮭魚返鄉的教育目標。



學務長王揚智表示，原資中心為任務型編組，由學務長兼任中心主任，拉高組織層級，有利統整協調提供原民同學更周全的照顧，並藉由課外活動組協助原民社團輔導，讓學生在課餘時間，也能透過社團進ㄧ步凝聚向心力，除辦理原民部落參訪學習外，也辦理多種原民工藝、美食製作及原民歌舞等研習活動，讓所有同學都有機會接觸及感受原民文化的多樣性及意涵。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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