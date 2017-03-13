導覽解說人才訓練班結訓 有利提升瑪家鄉觀光產業人才 推展行銷部落觀光



(中央社訊息服務20170313 15:57:47)屏東縣瑪家鄉公所委託大仁科技大學辦理「106年度瑪家鄉導覽解說人才訓練班」，今日於瑪家鄉公所結訓，由瑪家鄉公所鄉長梁明輝親自主持結業式與頒發學員認證合格證書，大仁科技大學觀光事業系系主任李明正頒發學員結訓證書，梁鄉長期許所有學員透過這次針對瑪家鄉在地部落客製化導覽解說訓練課程的認證通過，學員們能整合瑪家鄉各部落現有觀光資源及建置瑪家鄉觀光解說資源，以「知性融合感性」的專業解說技巧，真誠詮釋部落文化，盡心盡力扮演好觀光旅遊的推手，並積極推展瑪家鄉的「美麗景點、原住民文化、特色風味餐飲、人文、地理、農特產品、旅遊產業、生態景觀及深度旅遊」等，使深植於遊客心中，讓遊客品嘗與回味其中，創造出瑪家鄉獨特的旅遊體驗，使瑪家鄉的能見度愈來愈高、觀光經濟愈來愈好。 「導覽解說人才訓練班」瑪家鄉公所原規劃各部落合計招收20位學員，但課程推出後受到熱烈之回響，報名人數達28人，顯示瑪家鄉族人對在地觀光產業專業性的覺醒及需求。經過35個小時的導覽解說之專業知識及技術、部落實地演練、部落特色行銷、行銷網路拍賣、部落飲食特色認識、遊程規劃模擬體驗等課程，到今天經檢驗認定已具備35小時導覽解說人才訓練課程(含演練)時數資格人數達有20位，可見得這項訓練課程的專業性、堅持度是有相當程度的品質。 瑪家鄉公所鄉長梁明輝致詞時表示，瑪家鄉公所委託大仁科技大學舉辦的「導覽解說人才訓練班」是全屏東縣第一個針對原鄉在地客製化的「導覽解說人才訓練」，也是第一個辦理在地客製化的「部落實地演練及口試」認證，恭喜堅持到底認證通過的各位學員能順利結業，讓原鄉在地客製化的「導覽解說」專業能力，提昇在地部落的深度旅遊、文化觀光及生態體驗專業化的形象。 參加這次的「導覽解說人才訓練班」的學員胡美蘭表示，他個人是從事部落導覽解說員的工作，很感謝瑪家鄉公所能重視這個訓練班，也很感謝大仁科技大學在這個訓練班課程規劃與師資安排的用心投入，讓自己學習到具有高度專業性且瑪家鄉在地客製化的「導覽解說訓練課程」，雖然過去有接觸過這樣的專業領域的學習，但這些時日下來的學習，更提升了自己「導覽解說」的專業程度，相信這樣的專業能運用在部落裡，積極盤點瑪家鄉資源、聯結部落產業，建置瑪家鄉觀光解說資源，自己已有相當程度的信心、使命與願景。 「導覽解說人才訓練班」的結業式，在鄉長梁明輝頒發學員認證合格證書及大仁科技大學觀光事業系主任李明正頒發學員結訓證書與歡樂的氣氛下圓滿結束，最後梁鄉長表示這些取得認證合格證書的學員將來得由瑪家鄉公所優先安排參與瑪家鄉觀光產業、行銷推廣活動等的導覽解說服務工作，引導觀光客至部落作深度之旅，共同推動瑪家鄉觀光產業的發展。



訊息來源：大仁科技大學



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