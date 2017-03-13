教室連結網路社群



(中央社訊息服務20170313 15:57:23)近年來資訊科技的普及，網路不再只是搜尋資訊，更是溝通與交流的輔助工具。隨著網路社群媒體的發展，近年來老師們流行運用網路社群來進行班級經營與數位教學，特別是專為教學與教育所設計的Classting，零廣告又免費使用，吸引多所學校老師們開始使用。



Classting方便老師們親師溝通及輔助教學，不僅減輕聯繫學生及家長溝通的工作量，更讓老師們教學方便及引導數位學習；新北市立林口高中陳志煒老師就表示，現在很多家長與學生不喜歡透過電話聯繫事情，透過Classting不只可傳達學校訊息，還可以利用內建功能作為請假系統，應對台灣教育環境有導師制度，這樣的班級管理工具非常方便。桃園仁和國小張昊辰老師表示，不只將Classting用於班級經營，更運用到數學課程當中，讓學生將數學測驗結果直接上傳至班級內，除了方便老師同步檢視以外，同學之間也可以互相解題指導，這些資料也成為每天評量紀錄，老師可透過搜尋功能確認每一個學生的學習資料及狀況。



Classting是針對教育專用所開發的免費網路社群平台，不僅輔助老師們進行行動學習、數位學習等，更方便學校發佈公告、資訊，減少學生、家長間接收學校訊息與聯繫落差。



更多資訊請上: http://www.classting.com



訊息來源：Classting, Inc.



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