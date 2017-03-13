全國唯一入選決賽技專院校 龍華科大勇奪2017創意宋江陣頭大賽亞軍



(中央社訊息服務20170313 15:56:53)備受矚目的「2017全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽」圓滿落幕，龍華科技大學第十一度南下參賽，並且是全國唯一進入決賽的技專院校，經過激烈的競技，龍華學生發揮團隊精神與默契，使出渾身解數，最後從強敵環伺的六支決賽隊伍中脫穎而出，勇奪亞軍殊榮，捧回新台幣60萬元獎金。 2017創意宋江陣頭大賽，日前於高雄內門南海紫竹寺舉行決賽暨頒獎。今年龍華科技大學參賽隊伍由學務長王延年率隊，帶領課指組組長林孟璇、社團指導老師牛道慧、方仁駿、李四珍，以及該校民俗藝陣社、龍韻鼓陣社、龍騰獅陣社、熱音社等4個社團，共計104位學生上場演出。 本次決賽，龍華科大以鴨母王朱一貴的民間故事融合傳統宋江，結合了鼓陣和新武術，編寫出創意宋江陣式，呈現令人驚豔的藝陣表演，創造出全新不同的宋江陣演出；同時並融入舞龍、舞獅、武術、旗陣、刀棍及現代舞等元素，發揮團隊精神與默契，展現宋江陣的力與美，讓滿場的民眾大呼過癮，喝采與掌聲連連不絕，充分感受到該校宋江陣團隊無限的創意與魅力，最後順利獲得評審青睞，勇奪亞軍。 龍華科大學務長王延年表示，今年該校參賽隊伍有三大特色，首先是融入民間故事，兼蓄傳統與創新，本次表演的故事內容、人物、情節，都經由龍華的教練黃明宏師傅研究考證過，將鴨母王朱一貴的民間故事，融入傳統宋江陣並結合了新武術與鼓陣，創造出全新的宋江陣表演。而表演中所有道具都是在經費有限下，由學生們盡情發揮巧思創意，自行製作。 值得一提的是，龍華科大是全國唯一一所闖進宋江陣頭大賽決賽的技專院校。尤其難能可貴的，該校自參加創意宋江陣比賽以來，從來沒有校外人士或團體加入表演，參賽的選手都是由該校非體育或表演、舞蹈相關背景科系的在校學生組成，完全是同學自發性從基礎開始練習。所以，龍華科大的藝陣傳承，獨具特色，以學長姐在社團的經驗來傳承教導，凝聚團隊之間的情感與默契，共同發揚傳統技藝文化。 捷報傳來，龍華科大葛自祥校長、林如貞副校長特別感謝全體參賽師生的辛勞，順利捧回亞軍，實為龍華之光。葛自祥校長更指出，龍華科技大學長期支持藝陣文化推廣，從2006年首度參加全國創意宋江陣頭大賽以來，年年擠進決賽；學生除了社團成果傑出外，在學業、技職及就業競爭能力更是不遑多讓。 葛自祥校長強調，該校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，認真辦學，龍華科大也是自2006年起連續12年榮獲教育部競爭型「教學卓越計畫」獎勵，累計獎勵金額逾新台幣6億6千萬元，名列台中以北地區科大第二，私立科大第一。該校同時連續6年榮獲教育部推動典範科技大學計畫，補助成立產學研發中心，為台中以北地區唯一入選的私立科大。 葛校長說，學校除了重視專業技能外，並融合科技與人文教育，培養學生成為兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才。此外，在求學過程中，學校也藉由各類教學活動及社團訓練，形塑學生具備高抗壓性、責任感，以及團隊合作等良好的人格態度，此次能夠榮獲2017創意宋江陣比賽亞軍，學生充分發揮團隊合作精神，也足以印證龍華科大師生藏龍臥虎，光華奪目的優異表現。



訊息來源：龍華科技大學



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