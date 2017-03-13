南華大學重度聽障學生毛秀玲 獲全球熱愛生命獎學金



(中央社訊息服務20170313 15:55:52)南華大學創意產品設計學系三年級的毛秀玲同學，一出生即被診斷為重度聽障，其雙親也是重度聽障人士，因此，秀玲的父母在工作上也是常常碰到困難，且在高勞力、低薪水的經濟狀況下，還要扶持四個子女，秀玲一家一路走來十分艱辛。秀玲上大學後，在師長的鼓勵之下，走出自卑，更激發出創作潛力，不僅擔任資源教室志工幫助特教同學，亦獲得多項設計大獎，今(13日)獲周大觀文教基金會頒發全球熱愛生命獎學金，父母親及乾媽(臺南大學特殊教育學系邢敏華教授)，特別蒞臨見證，嘉義縣政府社會局楊健人局長也代表縣長蒞臨勉勵與祝賀，林聰明校長、林辰璋行政副校長、尤惠貞學務長、謝鎮財總務長、黃素霞館長、創產系鄭順福主任及多位師長與同學皆到場為秀玲加油打氣與祝福。 南華大學校長林聰明表示，毛秀玲同學因為天生重度聽障，從小及感到沮喪和自卑，也一直很排斥開口，直到就讀南華大學後，遇到許多願意協助她，關愛她的老師與同學，才卸下過去的自卑不安，且逐漸展露自信，並在老師的指導與鼓勵之下，激發出她的創作潛力，陸續榮獲校內外多項設計大獎，尤其是去(105)年10月榮獲「第14屆全國身心障礙者技能競賽家具木工類」銀牌，打破聲音的桎梏，創造設計的希望，也被師長稱為「聽障設計天使」，其努力不懈的精神，令人可佩，也因此榮獲周大觀文教基金會2017年全球熱愛生命獎學金。林校長也期許毛秀玲同學繼續努力，效仿學長代表國家參加「國際展能節職業技能競賽」為校也為國爭光。 周大觀文教基金會特別於今天蒞該校頒發全球熱愛生命獎學金予毛秀玲，由基金會創辦人周進華先生親自頒發；現場也展示秀玲近年來的創作作品，也希望藉此機會將毛秀玲同學永不放棄的精神可以感染每一位同學。毛秀玲也特別藉此機會發表感言，很努力地說出內心中每一句感謝的話，她非常感謝學校老師的提拔推薦，讓她的努力可以讓外界看到，更感謝聽障的雙親辛苦的養育，同時也感謝身邊曾經幫過她的每一位師長、學長姐與同學，大家的鼓勵與肯定是她繼續向前努力的最大動力。毛秀玲的母親魏慧敏也透過手語老師表達對學校師長的感謝之意，感謝師長對秀玲的指導與照顧，才能有今天優秀的表現。 為了減輕家裡的經濟負擔，秀玲更利用周末時間打工，她也提到，創意產品的設計製作，需要很有耐心和細心才能抓到準確度，因為手工創作，所以過程中難免也會受傷，但只要有好心情就會有創作靈感，她會持續不斷的精進自己的創作能力，期許未來作品能更展現出充滿希望的生命力。



訊息來源：南華大學



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