電影系大師班《健忘村》電影美術設計講座



(中央社訊息服務20170313 15:45:45)北藝大電影系於3月7日邀請到知名電影美術總監黃美清老師舉辦專題講座,她以今年春節電影上映作品《健忘村》為題,說明該電影美術組從拍攝前期一路走來的籌備過程,鉅細靡遺地解說各個場景的置景、陳設、質感、植栽和道具等區塊。組員們是如何打造出這個有意思村子;會後,黃老師和該劇之美術組團隊也與同學進行Q&A,分享寶貴的創作經驗。



美術總監黃美清老師的作品曾多次獲得金馬獎、台北電影獎入圍及獲獎的肯定。 其參與設計的作品包括:《軍中樂園》、《總舖師》、《愛》、《痞子英雄首部 曲》、《艋舺》、《一頁台北》等膾炙人口之電影。



《健忘村》是由陳玉勳導演所執導的黑色喜劇,背景設定為清末民初一個邊境小村的故事。美清老師首先談到,從拿到劇本,仔細研讀後,她便著手蒐集各種不同型態的聚落資料,羅列了豐富的村落樣態普查。與導演討論後,確認以雲南村落的樣貌為設計主軸。之後,美術組員再到雲南霧里村進行場勘丈量,建立第一 手的參考資料庫。組員們仔細地紀錄參訪聚落的結構、建築特徵,包括屋舍、牲畜的圍籬、榖倉等建築體,在材料、工法、生活細節上皆進行詳細的拍照留檔, 以便開展接續的設計工程。



為了讓主創們可以更具象化地討論聚落的設置,美清老師利用「麻將」模型來跟導演一同創想不同配置的可能,最後透過具有色彩與質感的模型作為工作上的討論工具,並在各別房屋的設計上,注入了豐富的故事人物性格,讓每棟小屋展現出各個角色特有的生活方式。



此外,在「美學闡述」部分,黃老師則提到,這部作品想給環境設定出一個「黑中帶黃」的焦燒色彩基調,然後在利用「藍色」之於庶民;「紅色」之於權貴的服裝色彩設定,去凸顯每個人物的在階級慾望的追求,讓人物跳出於背景環境中。



除了建物的設計外,這次美清老師也特別針對村落在不同階段下,週遭植被的變化做出明顯的設定。因此,當在屏東滿州搭景時,為了完成呈現階段性的植栽,特別在村落附近租用了一個苗圃,來培育不同的農作物;而村落中小廟旁的大樹, 也是在開拍前 4 個月就採買、預備移動。



至於在道具部分,美清老師介紹了「忘憂」神器的設計與元素。設計上是先以古青銅器的樣貌作為出發,再附加上多層次的視覺符號,例如:海馬、蠶絲、放影機等形象,當然也分享如何設計出可以滿足戲劇動作的機關,同時配合視覺特效的呈現;現場另也播放了另一項高難度道具「人皮風箏」的試飛過程。



黃美清老師強調,美術設計不是以資金的多寡來決定風格與內容,而是要以電影整體為考量,提出最適切的資源分配方案。此外,在參與每部電影的製作過程中, 不僅可以接觸到各行各業的人,也可以吸取多方的專業知識。透過不斷的溝通與磨合,進而找出最佳的方式來完成故事環境的設計。



訊息來源：國立臺北藝術大學



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