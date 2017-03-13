勇敢追夢



(中央社訊息服務20170313 15:27:40)高雄市政府教育局家庭教育中心為倡導性別平等觀念，特於3月份的每個週六上午9時至12時，邀請性別教育專家國立高雄師範大學性別所游美惠教授假大東文化藝術中心演講廳 辦理『男人心視界電影討論會』。



本系列活動預計辦理4場，第2場於3月11日以影片「不老騎士~歐兜邁環台日記」為媒介，描述一群年紀平均超過81歲的長者追夢的真實故事。2007年11月13日在弘道老人福利基金會的策劃之下，開始了為期13天騎摩托車環台的旅程。一路上他們遭遇團員生病、路途險峻，也都一一克服，他們用熱血的行動、無畏的心，完成了這個在一般人眼中「不可能的任務」。這不只是一個的環島旅程，也是一個圓夢之旅。影片中團長賴清炎曾說：「追求夢想時，你會忘記自己幾歲。」更是令人印象深刻。



游美惠老師透過影片帶領大家翻轉社會對老人的刻板印象，13天長征，打破「老人沒有用」的刻板印象。透過影片，也做了性別分析，與大家一同討論女人是不是只能做女人的工作？男人是不是一定是陽剛硬漢？以及從81歲騎士「阿桐伯」一路帶著亡妻照片和花朵的行動，探討長者的親密伴侶關係，思考對長者來說：什麼叫「浪漫」？什麼是「愛情」？



家庭教育中心沈素甜主任表示，面對高齡化社會的來臨，如何成功老化是一個重要課題，聯合國世界衛生組織在90年代後期提出老人「活躍老化」的願景，其中一個重要概念就是老人能根據自己的需求、期望與能力來參與外界活動，在影片中長者的表現，正是這個願景的最佳寫照。本活動透過電影討論會方式，帶領著大家探討探討男性與婚姻、家庭、工作及生活等各面向應有之生活調適等議題。現場除現場除了提供由統一星巴克股份有限公司贊助之熱騰騰的現煮咖啡外，還有美味蛋糕，讓大家以輕鬆的方式學習成長。本系列活動後面還有2場，歡迎有興趣的市民朋友至本中心官網最新公告或逕至網址https://goo.gl/forms/qIaHiwHtfEPygunr2 報名參加。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210018.aspx