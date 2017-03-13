樹科大葛利合唱團全國賽表現卓越中央社 (2017-03-13 15:27)
樹科大葛利合唱團全國賽表現卓越
(中央社訊息服務20170313 15:27:11)105學年全國學生音樂比賽好手盡出，樹德科大成軍3年餘的「樹德葛利合唱團Glee Club」也在本次賽事一鳴驚人，計獲全國南區大專團體組「混聲合唱」特優、「男聲合唱」特優、「女聲合唱」優等三項佳績。評審委員以「表現張力十足、詮釋扣人心弦、成功教學、歌聲動人，令人享受其表演並體現出合唱中心的內涵」等讚譽團員的不凡表現。
葛利合唱團指導暨指揮于善敏老師說，團員的青春活力與優美歌聲，在伴奏黃曉薇老師精湛琴藝下，團隊默契與載歌載舞的表演型式，已超越舊有的表演形式，讓人耳目一新；團員多元的合唱藝術也讓台灣合唱團演出注入新力量。
樹德葛利合唱團Glee Club成立於2013年，由該校表演藝術系一群熱愛唱歌的學生組成，Glee語意為「歡樂」。系主任杜思慧說，在于善敏老師聲樂指導及合唱指揮下，團員以唱歌為主，並融入表演藝術型態，不再僵化於古典合唱表演的刻板印象，創造出臺灣合唱團獨樹一幟的表演方式，多次獲邀前往日本、泰國、國內各大城市演出，並在2013參加泰國芭達雅國際合唱比賽獲爵士演唱銀牌獎，以及2018年再度獲邀至加拿大溫哥華與日本東京參與國際合唱大賽與音樂節慶，大小比賽獲獎無數。
訊息來源：樹德科技大學
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