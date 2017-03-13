逢甲大學與美國辛辛那提大學 攜手培育智慧製造人才



(中央社訊息服務20170313 15:25:43)逢甲大學跨領域設計學院與美國辛辛那提大學（University of Cincinnati）李傑教授領導的智慧維護系統中心（Intelligent Maintenance Systems，以下簡稱IMS），於3月11日假逢甲大學人言大樓二樓貴賓室簽訂合作備忘錄，逢甲大學高承恕董事長、李秉乾校長、黃錦煌副校長、跨領域設計學院佘日新院長等師長皆出席簽約儀式；另有行政院科技會報葉哲良副執行秘書、臺中市政府經濟發展局呂曜志局長、車王電子蔡裕慶董事長、芳德鑄鋁林文斗總經理、天喜科技趙麗慧總經理、上銀科技蔡惠卿總經理、漢翔航空工業杜旭純副總經理、吳天勝研發長等貴賓也蒞臨觀禮，一同為此里程碑見證。



逢甲大學跨領域設計學院所屬成立的臺灣智慧製造創新營運中心（Center for Taiwan Intelligent Manufacturing System，簡稱TIMS），已獲得科技部為期四年的計畫支持，透過本次兩校合作的簽定，臺灣智慧製造創新營運中心（TIMS）也將成為美國IMS中心在臺灣之夥伴研究單位，未來將以智慧製造與綠色製造兩大主軸，鏈結IMS中心既有之國內外產業網絡，再藉由逢甲大學的在地經驗，以TIMS為聯繫窗口，銜接產業需求、人才培育與技術研發，為臺灣培育智慧製造領域專業人才，提升臺灣智慧機械業者的國際競爭力。



李傑教授早在多年前即提出「智慧維護系統」，該系統旨在保證設備系統「近零故障（Near-Zero Breakdown）」，推動預測性診斷維護及健康管理技術於工業生產中。目前IMS中心的研究團隊已經發展到由4所大學聯合組成，包含美國辛辛那提大學、密西根大學、密蘇里科技大學及德州大學，其成員企業涵蓋 15 個國家 75 個企業，其中大多為世界知名企業，如通用電器（GE）、通用汽車（GM）、波音（Boeing）、霍尼威爾（Honeywell）、寶潔（P&G）、福特（Ford）、Intel、日本歐姆龍（Omron）、美國國家儀器、法國阿爾斯通（Alstom）、中國華銳風電（Sinovel）等。而IMS中心技術成果應用領域，也由機械設備系統、製造生產線等擴展到風力發電系統與電動汽車領域，在在展現智慧維護、智慧製造的創新價值。



逢甲大學李秉乾校長表示，非常高興逢甲大學可以跟辛辛那提大學李教授帶領的團隊簽署這樣的合作備忘錄，李教授創設的系統，其創新服務與營運模式都是讓我們嘆為觀止的。也謝謝佘日新院長於去年八月加入逢甲團隊，他對臺灣產業的熟識與瞭解，常能站在制高點思考與布局，透過此次的合作，期許一起為臺灣在工業4.0的領域上創造真正價值。



佘日新院長則表示，去年五月他帶團到美國，李傑教授告訴他「你們再不帶學生來，我就要退休了」，這句話一直放在心裡。去年來到逢甲，發現逢甲是一個具彈性、也充滿行動力的學校，再加上未來水湳園區的拓展，期許此次的合作共同為臺灣產業盡一份心力。



李傑教授提到，今天來到逢甲大學也是個緣分，我跟臺中很多企業很早就結緣了，上銀、高聖及PMC等，此外佘院長帶領中衛發展中心團隊期間也有許多合作機會。我相信佘院長所帶領的團隊是沒有邊界的，這對於雙方的合作是很好的利基，很願意花這些時間來做一些讓自己快樂的事。



當天除簽訂雙方合作備忘錄，逢甲大學亦延攬李傑教授擔任特約講座教授，未來將積極結合兩校資源培養高階智慧製造人才。李傑教授為華裔美籍傑出人士，俄亥俄州傑出學者（Ohio Eminent Scholar）、L.W. Scott講座教授、辛辛那堤大學特聘校級教授。曾於2001年創設美國國家科學委員會（NSF）產學合作中心（Industry/University Cooperative Research Center）並擔任首任主任，李傑教授也曾於美國歐巴馬總統任內擔任白宮顧問。逢甲大學能延攬李傑教授擔任特約講座教授，未來更能有效鏈結臺美與產學，協助臺灣產業從傳統製造升級轉型到智慧製造，協助我國產業強化競爭力，並對社會貢獻經濟效益。



訊息來源：逢甲大學



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