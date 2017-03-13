原標題：先發制人混合戰？外媒稱美韓對朝秘密作戰計劃浮出水面

參考消息網3月13日報導 美國《國家利益》雙月刊網站3月11日刊發邁克爾·佩克的文章《「5015作戰計劃」——摧毀朝鮮的秘密計劃》稱，朝鮮領導人有很多方法對鄰國開戰，比如派遣突擊隊，使用網路武器，或威脅使用大規模殺傷性武器。但朝鮮領導人也可能遭到美國和韓國特種部隊的生命威脅。智能炸彈或許會拔除朝鮮的戰地指揮所與核設施。至少，這似乎是美國進行下一次朝鮮戰爭的計劃。隨著朝鮮從事新一波彈道導彈測試，以及美國和韓國軍隊演練如何摧毀朝鮮核設施，該計劃正變得越來越重要。

「5015作戰計劃」究竟包含什麼內容，這是機密。日本和韓國媒體報導過一些零星消息。但已經報導過的一些細節顯示，2015年，有關方面已經採取了一種新的方式，以解決如何打擊朝鮮及其巨大的常規與非常規武庫的問題。

報導稱，多年來，一直有人預計，第二次朝鮮戰爭將類似於第一次朝鮮戰爭。它將會是一次大規模的常規戰爭，美國和韓國軍隊將首先阻止敵人，然後反攻進入朝鮮。

但據報導，5015作戰計劃會採取更符合21世紀的方式，它將包括局部戰爭、特種部隊和精確打擊武器。據日本《朝日新聞》2015年的報導，該計劃類似於游擊戰，其中包括特種部隊刺殺和對關鍵設施的定向打擊。其目標是加強較早時候的一些戰爭計劃，把戰爭傷亡降到最低。

最重要的是，5015作戰計劃設想了對朝鮮採取先發制人打擊的可能性。

全球安全網站說：「據說，這項新計劃旨在適應安全環境中的各種變化，它比以前的5027作戰計劃更強調作出快速有力的軍事反應，它結合了先發制人打擊的概念。」

報導稱，隨著朝鮮在本地區採取更頻繁的挑釁行動，事態升級的可能性在增加。5015作戰計劃說明了以美韓聯軍應對這些威脅的方法，以及在事態升級的情況下應對朝鮮導彈與核武器威脅的方法。

目前，從美韓「禿鷲2017」聯合軍演也能看到這方面的情況。在這項軍演中，30多萬人將進行為期兩個月的實兵和計算機模擬訓練。《華盛頓郵報》援引韓聯社的消息說，美韓聯軍還將演練它們新的「4D」作戰計劃，該計劃擬定了美韓先發制人軍事行動的細節，這些行動的目的是探查、干擾、摧毀和防禦朝鮮核武器與導彈系統。

問題在於要如何看待5015作戰計劃。

美國退役陸軍特種部隊上校戴維·馬克斯韋爾說，不要按照字面意思去看5015作戰計劃。他對記者說：「我建議，不要過分解讀這個計劃。」

雖然這個新計劃據稱注重局部戰爭而不是全面戰爭，但先發制人打擊可能從一場小衝突升級為大規模戰爭。難以理解的是，萬一戰爭開始，韓國不會有軍事作戰控制權，那麼韓國軍隊將如何發揮主導作用。

如果這意味著（如一些專家所宣稱的）韓國軍隊將主要從事地面戰爭，而美軍提供海上和空中支持，那麼韓國有些人會要求對該計劃進行重新考慮。然後就可能出現政治問題，對那些實際上將受到朝鮮襲擊衝擊的國家來說尤其如此。2015年韓國議員就表示憤怒，因為當時韓國政府不肯告訴他們5015作戰計劃的細節。