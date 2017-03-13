小球搭機出國拍MV 遇亂流獲好心人安慰中央社 (2017-03-13 19:30)
歌手「小球」莊鵑瑛（右）發行個人首張專輯「星之所向」，她首次出國拍MV，飛機就遇大亂流，一時情急想吐，抓住隔壁婦人的手，對方溫暖安慰，讓她期許自己也要散播正能量。（環球唱片提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年3月13日
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