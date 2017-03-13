▲丹麥男神歌手克里斯多福使用APP搞笑變臉。（圖／翻攝自Instagram，2017.03.13）

從童話故事走出來的「丹麥王子歌手」克里斯多福（Christopher）歌紅人更紅，不只有一把情感十足的好歌喉，也是一位名符其實的「網美」，常在社交平台大秀好身材，近日更用變臉APP把自己打扮成宮廷古典美女，完全沒有「偶像包袱」的行徑讓歌迷對他的好感度激增。

日前，克里斯多福在官方IG上傳一段短片，他的頭髮綁成公主辮，頭頂鑲上花環，戴上bling bling金耳環，加上紅唇與一字眉，對嘴一首動感歌曲，吸引近10萬人按讚，留言：「好拚，愛你」、「你最美（妖豔）」、「甄嬛啊」，原來是為了慶祝國際婦女節，克里斯多福用有趣的APP巧妙將自己化為女兒身，妖嬌嫵媚的模樣完全沒有違和感。

去年底推出的《CLOSER新歌+精選》大受好評後，今年的白色情人節克里斯多福釋出全新單曲〈Free Fall〉，用熱情的動感節奏跟歌迷共度一個難忘的白色情人節，同時也預告三月底即將發行全新單曲〈Naked〉。

▲克里斯多福男神變女神。（圖／華納提供，2017.03.13）