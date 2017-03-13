傳同志議題惹禍 大馬延映美女與野獸中央社 (2017-03-13 18:36)
（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）因同志議題而爭議不斷的迪士尼最新真人版電影「美女與野獸」，在馬來西亞也面臨無限期延後上映的情況。
馬來西亞迪士尼電影公司證實，為了進行「內部審核」，因此將「美女與野獸」（Beauty and the Beast）上映日期無限展延；但公司並沒有解釋為何要進行內部審核。
原本這部電影在本月16日全面上映，不過為因應這次突發情況，大馬各大電影院線也立即宣布取消上映場次。
雖然電影公司並未透露原因，但外界猜測應是電影內容的同性戀題材惹禍，加上大馬仍以穆斯林居多，伊斯蘭教義對同志議題較敏感，因此過去常有因同志相關題材而不得上映的先例。
根據電影導演比爾坎登（Bill Condon）之前接受英國知名同志雜誌Attitude訪談透露，這次新版劇情特別描寫喬許蓋德（Josh Gad）飾演的角色「來富」（Lefou）對路克伊凡斯（Luke Evans）所飾反派「加斯頓」（Gaston）的複雜情感，暗示迪士尼這次對男女同志、雙性戀者以及跨性別者團體（LGBT）議題更具包容性。
不過，這種改寫原著劇情的做法引來許多爭議，香港與美國許多家長已群起聯署抗議。美國甚至有露天電影院也發表聲明抵制；至於俄羅斯政府也宣布禁止16歲以下人士入場。 1060313
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