問題乳瑪琳 懲罰性罰款上千萬中央廣播電台 (2017-03-13 18:00)
遠東油脂公司使用過期原料製作乳瑪琳等產品，桃園市衛生局表示，13日已約談遠東油脂負責人，全面考量該公司應受的責難程度、事件所產生的影響、違反行政法上義務所得之利益與及該公司的資力後，決定依食安法開罰新台幣240萬元，並追討販售相關產品的不法所得粗估約800萬至900萬，總共上千萬元做為懲罰性罰款。
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