▲李毓芬（左）在預告一開始，就有親密戲碼。（影片截圖，2017.03.13）

張睿家、李毓芬主演的新片《最完美的女孩》，釋出首支電影預告，而且一開始就走恐怖麻辣調調，不僅由他倆的親密戲做開場，片中更出現張睿家和裸女嘿咻的畫面。

該片由網路暢銷作家葉聰靈《最完美的女孩》原著改編，劇情涵蓋離奇的謀殺計中計、恐怖的藏屍方法、詭異的模仿殺人模式、變態的心理疾病、讓人絕望的邪惡陰謀等，都藉由電影真實呈現。

尤其片中男主角張睿家飾演的林邈，牽涉多件離奇的兇殺命案，並將由李毓芬飾演的葉欣，逐步揭開一切真相，再加上片中她的父親（謝祖武飾演），是醫院院長並以解剖為主要研究，更讓劇情陷入懸疑氛圍。

▲預告中，和張睿家全裸做愛的女生，是誰呢？（影片截圖，2017.03.13）

除了強調電影的驚悚之外，預告一開始，張睿家便和李毓芬上演親密戲碼，不僅只穿小褲褲大玩床戲，其中甚至還出現和裸女嘿咻的畫面，就不知道是不是李毓芬？引人好奇。