▲陳思璇為運動服飾拍攝形象照，辣秀113公分招牌長腿。（圖／伊林提供，2017.03.13）

陳思璇從伸展台成功轉型，擔任實境戶外綜藝節目主持人，近日為運動服飾拍攝形象照，身材完美的她不只簡單擺擺POSE，現場踢腿、TRX伸展各種高難度動作全都「真槍實彈」，也公開保持好身材的祕方，除了固定運動，在家有時間，會用瑜珈棒按摩長腿消水腫，熱愛運動的她，也透露有和朋友合開健身房的計畫。

有一雙113公分的招牌長腿的陳思璇，在伸展台上無人能敵，外界都讚嘆她的天生麗質與完美比例，殊不知她為維持體態，私底下可是下足苦功，她認為模特兒不再只是追求瘦，應該是要靠運動來達到勻稱的體型，每周至少維持運動健身2次，也強調重訓的重要，她說：「我個人一定跟著教練做重訓，雕塑肌肉線條，特別加強的部位是腹部核心、腰、臀、大腿。」

但好身材除靠運動外，「飲食」是一大重點，她表示自己對吃不忌口，麵和澱粉都吃，也會和朋友聚餐吃美食，還說像是堅果、魷魚絲等零食是她的最愛，她的保養之道則是不吃宵夜、拒喝含糖飲料，會自製無毒有機老薑泡澡，也分享老薑的妙用，先去皮切塊放進果汁機加水打成薑汁，用紗布過濾後，薑渣留下包好可泡澡，薑汁每日一匙加蜂蜜及溫水稀釋，每天早晨飲用。

▲陳思璇說維持每周至少健身2次，也強調重訓的重要。（圖／伊林提供，2017.03.13）

▲陳思璇不只簡單擺擺POSE，現場踢腿、TRX伸展各種高難度動作樣樣來。（圖／伊林提供，2017.03.13）