【大成報記者吉雄世/高雄報導】為激發城市行銷及結合青年創作，在中鋼及聯邦銀行等公司贊助下，高雄捷運公司與國立中山大學企管系共同攜手合作舉辦【高捷戀旅-城市愛情微電影創意競賽】，邀請全台青年學子及想要發揮創意的朋友，以進步中的高雄為背景，拍攝出屬於高雄的愛情故事，希望透過影像創意及網路平台，讓高雄也能成為追劇聖地，競賽總獎金直逼新臺幣十五萬元。另為鼓勵參賽團隊打造高捷戀旅微電影專屬主題曲，特別設立最佳原創音樂獎，期參賽者創作出獨特的音樂作品，除此外還有許多豐富大獎，全部等著參賽者領回家！



這次競賽以愛情微電影為主軸，參賽者須製作出5-10分鐘的完整影片，並從中剪輯出30-60秒的預告片，以真人拍攝或動畫方式呈現皆可，希望參賽團隊能創造出結合大眾運輸、高雄及愛情三元素的創意影片，為高雄帶來全新形象；最佳原創音樂增設金、銀獎，鼓勵參賽團隊創作出30秒以上的原創音樂，讓每部愛情微電影擁有獨特且深植人心的音樂記憶，帶動內心深處的感動；本次競賽亦邀請多位專業評審，藉由專業的評分機制使參賽者得以在比賽舞台上相互交流學習，高捷公司期望透過這次的比賽讓觀眾享受一場視聽饗宴。



【高捷戀旅-城市愛情微電影創意競賽】即日起至3月15日受理網路報名，完成報名後參賽者即可開始拍攝微電影，4月25日作品繳交截止，歡迎全台青年學子及想發揮創意的朋友參賽，感謝中鋼集團教育基金會、聯邦銀行、亞洲唱片及Toii公司聯合贊助。