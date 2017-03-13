[馬來西亞「巫師王」海灘做法 為避免馬來西亞遭朝鮮核威脅]在MH370失蹤后曾做法尋找客機的馬來西亞著名巫師Ibrahim Mat Zin，最近又舉行了一場祈禱儀式，而這次他做法則是為了避免馬來西亞遭受到朝鮮的核威脅。他在海灘和3名助手一起赤腳站在水中，手持椰子、地毯和海水，海灘上還插有5枝竹子。Ibrahim說，他想要通過這個儀式來幫助舒緩朝鮮最高領導人金正恩的內心，同時幫助解決金某案。