判朴槿惠下台女法官今卸任 離職前引韓非子名言北京新浪網 (2017-03-13 17:40)
原標題：判朴槿惠下台的女法官今卸任 離職前引韓非子名言
海外網3月13日電 據韓聯社報導，當地時間13日11點（日期:10點），韓國憲法法院為參與朴槿惠總統彈劾案審判的李貞美代院長舉辦了卸任歡送會。李貞美在發表離職演說時稱，「罷免總統是一個非常痛苦和艱難的決定」。她還引用中國古代思想家韓非子的名言「法之為道，前苦而長利」，強調要實現法治主義。
李貞美在當天的卸任歡送會上還提到，憲法法院判決罷免朴槿惠總統職務，是遵從憲法和法律公正進行的。她還稱韓國目前經歷的政治體制危機和社會矛盾，都是在鞏固民主法治等憲法價值過程中所經歷的陣痛。並強調在承受陣痛后韓國會成為一個更成熟的民主國家。
李貞美在今年1月31日朴漢哲前憲法法院院長卸任后，臨時受命接手代院長的職務，督陣指揮朴槿惠總統彈劾案的審理。
李貞美從1987年開始擔任法官。本次卸任，也是給她30年的公職生活畫上一個句號。據悉，李貞美卸任后，憲法法院代院長一職將暫由金二洙（64歲）法官擔任。隨著李貞美的退出，韓國憲法法院進入7人法官體制時代。（編譯/劉強）
來源：海外網
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