WBC／經典賽支援爭議 劉玠廷將跟林宗成踹共NOWnews今日新聞 (2017-03-13 17:31)
中華隊在此次經典賽無法組成最佳陣容，以3連敗作收。中華棒協跟中職Lamigo桃猿對於「組訓」的爭議是原因之一，今晚Lamigo領隊劉玠廷將跟中華棒協秘書長林宗成在公視節目《有話好說》以電話連線方式「面對面」，在大眾面前解答疑惑。
劉玠廷為La New皮鞋創辦人劉保佑董事長之子，針對經典賽中華隊徵召不順，他接受《寶島聯播網》電台訪問中指出：「那你拿就拿走了吧，我也沒說要怎樣，只是我的車就不要借你開了。」
劉保佑認為體育署太偏袒棒協，所以才不希望球員代表去打經典賽。
劉保佑說，上屆經典賽在台灣舉辦，原本預定要在桃園球場進行，棒協去找桃園市政府，要求免費借用，卻沒有跟他們溝通。劉保佑說收費就捐給桃園市政府，支援弱勢團體，他說：「那棒協等於沒出錢啊！用我的球場，用我的人。」
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