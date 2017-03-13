▲2017年統一獅Uni-Girls表演服。（圖／統一獅提供）

中華職棒球季賽將於3月25日開打，統一獅Uni Girls今天發表年度新的表演服裝，有別於去年表演服裝以黑色、橘色為主體，今年將以亮橘搭配白色，款式設計搭配洋裝、短裙、短褲等，讓整體服裝充滿變化象徵球隊活力。

獅隊表示，為了把最棒的呈獻給球迷，Uni Girls積極投入訓練，今日下午齊聚亞堤斯舞蹈教室練習今年新推出各首歌曲，並由ENDO老師集體驗收訓練成果， 今年統一獅Uni Girls女孩，新增妮可、葛瑞絲、璇璇、馬妹、Yuri、軒軒六位女孩，總人數維持12位，將在今年度獅隊主場球賽輪流在看台一起和球迷應援。

獅隊指出，Uni Girls成員軒軒曾在統一獅主場客串刨冰族SG，在棒球場後感受到Uni Girls熱情與活力。

而軒軒及璇璇都是在南部讀書，為了能夠跟其他成員培養默契，也都特別搭車北上團練，軒軒表示：「當初球隊在徵選女孩時自己也是抱著不確定的心情報名，想說嘗試看看就有機會，這些日子跟著大家一起練習，雖然南北奔波很辛苦，但今天拿到表演服裝，其實有點感動，或許只是一個開始，謝謝球團給予機會，我會好好去把最棒的呈獻給球迷」。

獅隊表示，3月16日至至18日，統一獅將於中華聯盟官辦熱身賽安排Uni Girls到斗六棒球場熱身練習，歡迎球迷一起進場同樂。