知名人造奶油產品「乳瑪琳」涉嫌使用過期原料，在野黨砲轟政府處理食安問題效率太慢，恐讓黑心食品流竄。對此，衛福部食藥署今天(13日)召開記者會宣布，遠東油脂公司使用過期原料製成的產品，各通路必須於午夜12時前下架，針對遠東油脂違反食安法，桃園市衛生局也將依法重罰。

遠東油脂股份有限公司疑涉使用過期的無水奶油及回收的過期乳瑪琳製作乳瑪琳、酥油及白油等19項產品。國民黨立法院黨團13日抨擊，蔡英文總統的食安五環政策破功，政府處理食安問題效率太慢，恐讓黑心食品流竄。

對此，食藥署副署長林金富13日下午召開記者會宣布，遠東油脂所製造的問題產品，必須於午夜12時全部下架，食藥署也已通知業者、通路和4大超商，遠東油脂所生產「保存期限為2017年3月8日至9月30日」的19項產品，都應下架、不得使用，違者最高可罰新台幣300萬元。林金富：『(原音)遠東油脂公司用到的逾期產品製成的乳瑪琳、酥油及白油等，勒令下架，我們要求要在今天晚上12時以前，所以通路的產品都要下架完畢。』

林金富指出，截至13日中午12時止，地方衛生局累計出動稽查人次為409人，下架問題產品約26公噸。不過，之前衛生單位查出遠東油脂使用過期原料製作包括乳瑪琳在內的19項產品共有906公噸，目前僅下架回收26公噸，媒體詢問是否代表其它的800多公噸的問題產品已被消費者吃下肚？林金富坦承，大致是如此。林金富：『(原音) (就是有700、800噸都已被吃下肚？)我相信我們的回收下架下去，到今天午夜12時以前，會有一個數字再回報，我不敢這樣確切的說，但大致是這樣，因為它產品的替換率很快，一個批次一個批次的製造及使用很快，也就是廠商的庫存量並不多。』

對於國民黨團批評，食安五環政策破功，林金富表示，此次事件是業者個人的違法行為，和政策無關，食藥署會捍衛民眾食安，遠東油脂所在地的桃園市政府也已決定祭出重罰，依食安法最高可罰業者新台幣2億元，確切的裁罰金額會由桃園市宣布。