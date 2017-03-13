曾代表日本岡山縣共生高校參加甲子園的陳傑憲，這次參加2017中職日職對抗賽表現亮眼，今天參加知名製錶贊助宣告記者會，記者會後受訪時表示日本與台灣有一定的差距，是以學習的心態面對日本，但面對日本要改變心態，也不需太過害怕。

對於這一次能夠參加與經典賽日本代表隊交手，陳傑憲感到很興奮，並在比賽中有好的表現，陳傑憲表示：「台灣和日本本來就有一定的差距，畢竟人口上就有差了，這次去參加比賽就是以學習的心態去比賽，當然我們的環境如果再好一點，我們有一天也能和對方平起平坐。」

對於中職打者能夠進步，陳傑憲表示其實是拜科技所賜，他表示：「我們打者其實真的有在進步，能夠進步的原因，說真的其實現在科技很發達，我們可以透過手機之類的東西，可以引進國外訓練的方式，也可以吸收國外的東西，讓自己變得更好。」

在與日本代表隊比賽時表現相當亮眼，面對日本投手繳出4支3的好表現，並打下中職代表隊第二戰唯一的一分，曾被日本媒體問說想不想到日本打球，陳傑憲今天表示：「現在不會去想太多，畢竟我現在還在統一7-ELEVEn獅，未來的事都很難說，但是會靠自己的努力去日本。」

至於為何面對日本投手為何能夠打得這麼好，陳傑憲表示是心態的改變，陳傑憲說：「日本球星在大家心中都有遙不可及的地位，但透過前輩們的信心喊話，畢竟大家能力是差不多的，透過這樣的調整後，才能有這麼好的表現。」

至於明晚（14日）中職官辦熱身賽要在高雄澄清湖棒球場登場，由統一7-ELEVEn獅對上中信兄弟，身體狀況調整得如何，陳傑憲表示：「這是我第一次完整的春訓，不知道調整的狀況如何，要看熱身賽後才能了解。」