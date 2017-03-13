新浪科技訊 3月13日下午消息，醫療搜索項目無碼科技今日宣布，已於去年12月完成了 2500 萬元天使投資，機構投資方為盈動資本、獵鷹創投、明勢資本、漢富資本和松禾資本。無碼科技創始人馮大輝稱，該輪融資將主要用在擴充團隊上，計劃組建25人左右的技術團隊。

馮大輝曾任職支付寶和丁香園，在資料庫技術和技術博客領域小有名氣，並因為公眾號「小道消息」廣為人知，微博上以帳號@Fenng著稱。

不過去年9月，因為與丁香園的股權兌現事件，馮大輝被網路熱議。

其後11月22日，馮大輝通過其個人公眾號宣布將創業做醫療搜索，公司註冊名為「無碼科技」。

今日，馮大輝依舊通過個人公眾號「小道消息」宣布了天使輪融資消息，按照2500萬元的融資額，估值或已過億。（李根）

以下為馮大輝創立無碼科技的說明，以及天使輪融資消息自述：

一、是的，公司註冊好了

前一段時間跟投資人洽談，大家都以為我把所有的事情都準備就緒了。現在哪個公司高管出來創業，不是提前大半年就把公司註冊好？

我還真是從頭開始，比如，註冊公司的時候，就有不少坑要注意。還好，在朋友的協助下理清了流程，加快了不少。

公司核名，審批，然後是拿執照，拿到執照之後才可以刻公章，刻了公章才有資格去開公司戶頭，開了公司戶頭還要等一周才能核實。

確實沒那麼順利，但也還好，忍受並享受這個過程。

現在比較苦惱的是，每天總有不同的人約見，效率嚴重下降。你想，早晨起來，看日程表這一天有個約，心裏就會忍不住總琢磨這個事兒。說句誇張的話，就好像你知道一個定時炸彈要爆炸一樣。

也正是如此，每次見面都爭取有具體的實質內容。這挺難做到的。

公司的名字，叫無碼科技。

二、是的，無碼科技已經完成天使輪融資了

代表公司宣布一件事情：無碼科技已完成天使輪融資。

2016 年 12 月，資金就已到賬。本輪融資共 2500 萬人民幣，由盈動資本領投，獵鷹創投、明勢資本、漢富資本、松禾資本（以上四家機構排名不分先後）跟投。除上述機構投資者外，我的幾位朋友作為個人投資者也參與了本輪投資。

有些創業者們喜歡把融資金額誇大，還沒完成的融資，就早早宣布，無碼科技認為這樣不妥，我們儘可能保證融資信息的準確性，儘可能晚一點宣布融資信息。

這筆資金將主要用在擴充團隊上，計劃組建 25 人左右的技術團隊，目前正在積極進行人員招募。請留意『無碼科技』公眾號近期的招聘信息。

投資者為什麼要投資無碼科技？以下是我對投資者的採訪：

盈動資本創始人項建標先生表示，『投資無碼科技，首先是對醫療搜索方向的看好，這個領域實在是問題太多，需要有人去把這個 Bug 修復掉，雖然很難，但機會無疑是存在的。 然後是對大輝的非常深的認同，特別是他簡單不拐彎抹角處理事情的方式，我相信創業也是這樣，簡單直接最有效，沒必要特別複雜繞來繞去的處理事情，用這個方式創業，成功的概率並不會低。看好這個方向，看好無碼科技團隊。』

投資方獵鷹創投合伙人李圓峰先生表示，『獵鷹創投對無碼科技進軍醫療搜索領域懷抱十足信心並持續看好。馮大輝對這個領域很有熱情，立志為中國人的醫療健康服務和創造價值的理想讓我們很感動。同時在醫療、健康領域存在著大量的信息沒有被很好的組織和提取。我們認為這是合適的人在恰當的時機做正確的事。中國的醫療大數據正經歷前所未有的爆髮式增長，亟待深度挖掘與整合優化。依託於無碼科技團隊豐富的行業積淀，以及在數據領域的前瞻性與創新性，獵鷹創投相信，在有機結合人工智慧與醫療搜索的同時，推動大數據更加精準完善地應用於醫療服務產業，具有深遠的社會意義。』

漢富資本王璞先生表示：『無碼科技在醫療行業裏面選了一個很巧的切入點，醫療搜索，這個看起來本應百度應該做好的事情。無碼科技並沒有生造什麼需求，也不需要推翻和再造原有的技術，就是計劃基於現有的可獲取醫療數據的深度挖掘和處理，來構建一個好用的醫療搜索產品，讓用戶可以在醫院專業診斷之前，更有效率的完成醫療資源的匹配。當然，這事情做起來也很不簡單，作為投資人，能有機會和這麼優秀的團隊一起經歷如此有意義的一件事情，甚為榮幸。』

再介紹一下幾家投資機構的情況：

盈動資本成立於 2009 年，專注於互聯網為代表的新經濟領域的早期投資，旗下擁有新媒體『B座 12 樓』和良倉孵化器。成立至今，已經在泛智能、泛文化和泛金融等領域投資了一大批優秀的早期公司，其中不乏像 51 信用卡、in、開始眾籌、別樣紅、樹熊網路、人人美劇、魔方金服、億歐網、袋鼠雲、EasyStack 這樣的行業領先企業，並在多個榜單中斬獲『最佳天使投資機構』獎項。

獵鷹創投（獵鷹創業投資基金）成立於 2016 年 7 月，由國內頂級企業家/投資人發起，致力於成為傑出創業者的堅實後盾，成就深遠使命感的創新企業。2017 年重點投資領域包括： 互聯網+房產、大數據、創新型互聯網平台產品（社交、工具、視頻娛樂等）、消費升級及其他新興模式。投資階段為天使輪、Pre-A、A 輪、A+ 輪為主的早期投資。

明勢資本（明勢發現者基金）正式成立於 2014 年，是一家專注於投資早期創業公司的風險投資機構，重點關注人工智慧和大數據、工業 4.0、以及互聯網、移動互聯網及其交叉領域，涉及服務業、醫療、教育、硬體和企業級服務等領域的創業項目。明勢發現者基金旨在尋找擁有夢想的創業者，併為他們提供力所能及的資源和經驗，包括互聯網領域最頂尖的人脈資源、商務合作及頂尖人才，幫助被投企業進行融資。

明勢資本創始人黃明明先生擁有超過 20 年的高科技行業從業經驗，作為一個活躍的天使投資人，黃明明先生投資了多家頂尖的互聯網創業企業。明勢資本近期的代表性投資案例包括：車和家、小牛電動、德速、神策數據、李群自動化、中科視拓、澎峰數據、企名片、易航智能、橙子自動化、雲麥好輕、星客多快剪等。

漢富控股有限公司是國內頂尖的資產管理公司，旗下包括：國開漢富投資管理公司、漢富資本管理有限公司、北京諾遠控股有限公司、上海遠東資信評估有限公司等專業服務機構，其業務涉及資產管理、不動產基金及家族信託等多個領域。目前，漢富控股已與全球 500 多家知名機構建立了全方位戰略合作關係。

漢富資本管理有限公司是漢富控股的全資子公司，十年來專注於企業重組與併購投資、上市公司市值管理、股權投資、產業投資、資產管理等專業金融服務。漢富資本已成功完成聯拓國際等企業上市項目，以及名醫主刀、唱吧、考拉先生、優客工場等股權投資項目。

松禾資本管理有限公司（簡稱松禾資本）是由深港產學研創業投資有限公司於 2007 年發起設立的專業化創業投資管理公司。松禾資本團隊擁有近 20 年創業投資實踐經歷，具備豐富的行業背景和資本運作經驗；目前受託管理資產 120 億元人民幣，投資超過 50 億元人民幣，受託管企業超過 160 家，有 40 家企業實現超額收益、成功退出。松禾資本是華大基因、光啟科學、柔宇科技、光峰光電等高科技企業的早期投資方。

感謝各位投資者的信任。

最後，如果你是創業者，想聯繫這幾家投資機構，我也可以代為轉達相關信息，發郵件給我即可。