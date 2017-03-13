WBC／大聯盟跟奧斯卡一樣搞烏龍 墨西哥白高興一場NOWnews今日新聞 (2017-03-13 17:15)
大聯盟官網今天宣布，經典賽Ｄ組義大利、委內瑞拉、墨西哥三隊戰績相同，都是1勝2敗將進行加賽，原本委內瑞拉被宣布淘汰，但墨西哥在比較失分率後，才是真正被淘汰的球隊，因此大聯盟官網正式澄清，也更改結果。
根據大聯盟官網數據，Ｄ組波多黎各3勝0敗晉級，墨西哥今天是以11:9擊敗委內瑞拉，不過根據局數失分率，最主要是墨西哥前2場比賽並沒有打滿18局，最後比較失分率落敗。
尤其是對義大利，9局下一個出局數都沒有拿到就失5分落敗，因此變成17局除19分＝失分率最高被淘汰，若以原本18局計為1.0656，也讓委內瑞拉1局之差順利晉級。
三隊失分率來看，義大利19局失20分＝1.053、委內瑞拉19局失21分＝1.105、墨西哥17局失19分＝1.118（被淘汰）。
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