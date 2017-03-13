全球領先的移動營銷平台AppLovin與全球領先的移動廣告效果監測平台AppsFlyer於2017年3月8日聯合發佈2016年第四季度美國移動廣告行業數據分析報告。

早在2015年10月，AppLovin就與AppsFlyer一同針對美國移動視頻廣告支出進行了深入地分析。報告調研結果證實視頻廣告是移動行業增長最快的廣告形式（2015年第一季度至第三季度增長190%），在用戶留存方面，視頻廣告的效果比非視頻廣告高出40%。

此次新出爐的2016年第四季度美國移動廣告行業數據報告顯示，視頻廣告支出已經佔據移動廣告支出的77%。遊戲領域的視頻廣告支出已佔比93%，遠超過其它廣告形式。在非遊戲類應用中，視頻廣告依舊佔據主導地位且具有顯著增長空間。與非視頻廣告形式相比，視頻廣告所帶來的用戶留存率具有明顯優勢，而iOS應用比Android應用具有略微優勢。

方法

AppLovin與AppsFlyer通過訪問數以百億的數據，這些數據可以幫助我們了解移動用戶的使用和留存情況。

為了解視頻廣告支出的最新數據，報告研究了2016年視頻廣告占廣告總支出的百分比。同時將重點放在了2016年最後一季。通過在AppLovin專屬移動平台和RTB交換所獲得的數以十億計的數據，並利用AppsFlyer分析平台對遊戲和非遊戲應用數據進行了解讀。

2016年第四季度報告分析了7億個非自然安裝的數據。這些數據是通過5，000個應用（每個應用最低安裝量為2，000）和18億次應用打開獲取。報告通過分析每個應用的有效安裝情況，結合視頻廣告投放前後的安裝效果與其它廣告形式進行了對比和評估。此前報告為了解視頻廣告的消費趨勢著重研究了2015年前三季度的數據。而這份報告側重分析了2016年第四季度的數據。

重要發現一

縱觀各個行業，視頻廣告的支出佔總廣告支出的77%，其餘份額被圖片廣告和可試玩廣告（playable ad）佔據。這份報告令人驚喜的發現是，視頻廣告以93%的高份額佔據了遊戲行業的主導地位。 在非遊戲類行業中，視頻廣告支出佔比為58%，而非視頻廣告支出佔比為42%。

縱觀以上趨勢，視頻廣告支出經過統治性的增長過後已逐步開始邁入平穩狀態。而這個顯著的增長態勢僅限於遊戲領域。

重要發現二

當研究與視頻廣告相關的用戶留存率指標時，不難發現它如此受歡迎的原因。發行商看重其付費方式；廣告主則看重其帶來的顯著效果；就用戶而言，他們更喜愛這種通過30秒視頻所呈現的廣告形式（尤其是激勵視頻廣告）所提供的可選擇性。

通過視頻廣告所獲得的用戶其留存率比其它廣告形式高出24%。然而，iOS平台與安卓平台有明顯的區別：視頻廣告的效果在iOS平台優於安卓平台29%；安卓平台則在用戶留存率上優於iOS平台21%。

結論

視頻廣告已成為用戶、發行商以及廣告主最青睞的廣告形式。目前，視頻廣告已佔據移動領域的主導地位。作為移動行業試金石的遊戲行業已經印證了這個趨勢，而視頻廣告在這個行業正在迅猛發展但目前正趨於飽和。如今，遊戲行業正在期待著下一個制勝法寶的到來（或許是新興的卻未被關注的可試玩廣告playable ad形式？）。視頻廣告在非遊戲應用的效果正在顯現，成功變現指日可待！