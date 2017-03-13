？ ？狼叔的收官之作《金剛狼3：殊死一戰》已經在國內上映11天了，累計超6億元的票房足以可見這部電影的火爆程度。或許是為了致敬「金剛狼」，柳岩今天在個人微博曬出了自己模仿金剛狼的視頻，還自稱「叮噹狼」！

？ ？相關視頻：

柳岩低成本Cos《金剛狼》 筷子當利爪別樣風情

？ ？視頻中，她用三根金屬筷子模仿金剛狼的曼德拉鋼爪、緩緩從手指縫伸出，令人不禁捧腹。接下來，柳岩兩隻手拿三雙筷子瘋狂發動「攻擊」，恐怕連狼叔看了都要怕怕的。

？ ？大家覺得，她來飾演長大后的女金剛狼X-23怎麼樣？

？ ？視頻截圖：