《海賊王》TV動畫新篇章角色人設公開 一群吃貨的戰爭！北京新浪網 (2017-03-13 17:00)
？ ？還有不到一周的時間，《海賊王》TV動畫新篇章「海軍超新星篇」就要正式開播了（3月19日），官方於今天公開了原創動畫的人設圖以及有關劇情的詳細消息，一起來看一下詳細內容。
？ ？本作的內容是在山治離開之後，為奪回被四皇大媽帶走的山治而前往蛋糕島的路飛一行人，卻因食材用盡陷入了絕望的飢餓狀態。此時他們發現了負責監視BigMom動向的最前線海軍基地G-F支部，於是一行人出發前往拼上性命的食材採購作戰。
？ ？路飛一行人的海軍服裝人設圖：
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？ ？然而海軍新生的年輕實力者、原海軍大將青雉部下的古蘭特（聲優：花江夏樹）、伯納姆（聲優：安元洋貴）、扎帕（聲優：古川慎）被派兵駐紮在此。5億男子路飛與海軍超新星古蘭特的激戰就要開始了！
？ ？海軍的超新星古蘭特的正義感非常強，有著無法預知的神秘實力。
？ ？材魁梧的壯漢海軍新丁伯納姆，從設定來看伯納姆屬於長手族，可以自由變化體型。
？ ？白髮海軍澤帕，是可以使用二刀流的海軍劍士，有著怕生但嗜好女色的性格。
？ ？之前漫畫是路飛他們捉到了一條怪魚，已經餓瘋了的路飛直接開始生吃，結果中毒，但是索性被山治的姐姐蕾玖救了。這次的原創則是要加上路飛他們去海軍基地去偷取食物，進而和海軍的超新星古蘭特他們相遇並且戰鬥。只是不知道之後還會不會有漫畫中的情節。
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