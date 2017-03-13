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？ ？吳奇隆和朱茵版本的《蕭十一郎》想必很多網友都看過，想當年小編追這部劇的時候，真是茶飯不思，就等著這部劇播出，看的時候也特別認真生怕錯過哪怕是一個鏡頭，只能說吳奇隆版本的《蕭十一郎》真的是太精彩了。

？ ？無論是演員的選擇還是特效的製作，還有吳奇隆和朱茵之間坎坷的感情線，總之，這部2002年版的《蕭十一郎》真的十分經典，轉眼間15年過去了，不知道那些演員們過得怎麼樣，下面就帶大家一起看看吳奇隆版《蕭十一郎》的演員現狀吧!

？ ？蕭十一郎—吳奇隆飾演

？ ？1988年作為小虎隊成員霹靂虎出道。1991年小虎隊暫時解散;1992年單飛后發行首張個人專輯《追風少年》，銷量在兩個月內達到四白金;1992年起連續五年在《民生報》舉辦的投票中成為台灣十大最受歡迎偶像之一。2012年憑藉古裝劇《步步驚心》獲得華鼎獎中國最受媒體歡迎男演員獎、第18屆白玉蘭獎觀眾網路票選最具人氣男演員獎等獎項;吳奇隆涉足影視遊戲製作、餐飲、房地產、服飾等行業;擁有9家個人公司、2個工作室和3項專利。2012年創立個人品牌黑白能量。

？ ？2017年1月1日，在安徽衛視2016「國劇盛典」頒獎典禮上，獲得「最具影響力藝人。感情上，2006年12月12日，吳奇隆與馬雅舒在雲南登記結婚，2009年8月11日，吳奇隆與馬雅舒正式辦理離婚手續。2016年3月20日，吳奇隆與劉詩詩在巴厘島舉辦婚禮。

？ ？沈璧君—朱茵飾演

？ ？1991年，參演個人首部電影《逃學威龍2》，從而正式出道;1993年獲得壹電視十大最受歡迎電視藝人獎;1994年憑藉武俠劇《射鵰英雄傳》進入觀眾視線;1995年，因在古裝喜劇片《大話西遊》中飾演紫霞仙子而獲得更多的關注。2009年在古裝片《越光寶盒》中再度飾演紫霞仙子。2011年主演古裝劇《大唐雙龍傳之長生訣》。

？ ？1992年朱茵因電影《逃學威龍2》結識了周星馳，之後二人相戀;1995年朱茵和周星馳分手。2012年10月23日朱茵誕下一女;10月25日，黃貫中表示和朱茵已完成結婚註冊手續;2013年1月28日朱茵透露女兒取名為黃鶯。

？ ？連城璧—於波飾演

？ ？2001年，出演電視劇《蕭十一郎》飾演反一號連城璧，2003年參演科幻傳奇劇《少年王》;2004年主演奇幻武俠片《水月洞天》飾演男一號童博;2011年，主演航天電影《飛天》奪得第28屆金雞獎最佳影片;近年來，於波先後參演多部影片的拍攝，演繹經典角色。

？ ？2017年，於波主演的《孤芳不自賞》播出，這一年，於波也繼續創作作品，參演了如《將軍在上》等。於波性格內斂，沉默多過說話，是一個謙虛、努力的演員。

？ ？風四娘—馬雅舒飾演

？ ？1988年馬雅舒出演首部電影《北京小妞》;1995年出演首部電視劇《傳奇人生》;2000年主演古裝神話劇《西遊記後傳》中白蓮花一角而走紅;2007年主演民國劇《順娘》和《寧為女人》獲得關注;2010年憑藉《大丫鬟》獲得金南方影視盛典最具人氣女演員獎。

？ ？2006年12月12日馬雅舒與藝人吳奇隆成婚並於2009年8月11日離婚。2010年馬雅舒與詹姆斯·羅伯特·海耶斯成婚並於2013年11月25日生下一女;2015年2月11日又生下一子。

？ ？楊開泰—萬弘傑飾演

？ ？1997年，出演古裝歷史劇《雍正王朝》;2001年，主演穿越愛情喜劇《穿越時空的愛戀》，在劇中飾演朱棣;2002年，主演古裝武俠劇《蕭十一郎》，在劇中飾演楊開泰;2006年，出演古裝歷史劇《貞觀長歌》。

？ ？2013年，與王強、金晨、石唯瑋合作主演抗日劇《雪鷹》，在劇中飾演東北軍5958團團長郁寧遠;2014年，出演年代情感劇《二十四孝傳奇》，在劇中飾演男一號陳九斤。萬弘傑具有健康俊朗的氣質與可塑性極強的形象。

？ ？連城瑾—劉思彤飾演

？ ？2001年參演《蕭十一郎》受到關注;2009年主演民國劇《牌坊下的女人》;2011年因主演翻拍武俠劇《新萍蹤俠影》中脫不花而獲得更高的知名度;2013年參演《新白髮魔女傳》並在戰爭劇《我的抗戰2》中擔任女一號。

？ ？2014年參演《少年四大名捕》;2015年參演《蜀山戰紀之劍俠傳奇》，飾演諸葛紫英一角;2016年主演抗戰劇《不可能完成的任務》。劉思彤不僅外形漂亮，成熟的演技也可圈可點，獲得了觀眾的好評。

？ ？靈鷲—楊俊毅飾演

？ ？1990年被評為國家武英級運動員，並於1995年代表江蘇隊參加全國武術錦標賽，獲槍術冠軍，劍術亞軍;2000年出演了根據古龍小說改編的武俠劇《武林外史》，正式出道;2001年主演了香港嘉禾電影公司製作的功夫電影《地上最強》;2003年主演電視劇《水月洞天》和《靈鏡傳奇》，被觀眾熟知。

？ ？2010年退出演藝圈，投入江蘇的武術事業，其徒弟張凱在2011年10月世界武術錦標賽男子組長拳比賽中奪冠。2011年10月29日在家鄉無錫舉辦婚禮。

？ ？雪鷹—張晉飾演

？ ？張晉，華語影視男演員、武術指導、動作導演，國家武英級武術運動員。1998年，張晉自武術隊退役后加入袁和平的「袁家班」從事武術指導和替身工作;2000年，張晉從幕後走向台前，並出演了武俠愛情劇《武林外史》;2003年，擔任好萊塢喜劇片《霹靂嬌娃2》、動作片《夜魔俠》武術指導，2007年，首次擔任傳奇劇《梁山伯與祝英台》動作導演。

？ ？2014年，張晉憑藉動作片《一代宗師》中馬三一角獲得第33屆香港電影金像獎最佳男配角;同年，參演動作片《黃飛鴻之英雄有夢》;2015年，因出演主演動作片《殺破狼2》再次獲得關注，並憑該片獲得第20屆華鼎獎最佳男配角獎;2016年4月20日，張震主演的警匪動作片《狂獸》開機;同年，主演由袁和平執導的動作片《葉問外傳》;10月，主演動作片《九龍不敗》。

？ ？小公子—李倩飾演

？ ？2000年，16歲的李倩參演首部武俠劇《武林外史》飾小泥巴;2001年5月，拍攝吳子牛執導古裝劇《天下糧倉》;2003年7月，作為內地演員參演TVB電視劇《大唐雙龍傳》;2013年，出演獲得主演寧財神編劇的電視劇《龍門鏢局》在中國播出;2014年，主演電視劇《秀才遇到兵》。

？ ？2016年，主演新型抗戰史詩劇《一劍橫空》，飾演女主角龍梅;10月，參演的電影《一句頂一萬句》上映。

？ ？二鍋頭—王崗飾演

？ ？中國內地實力派男演員;入行多年一直以綠葉角色活躍於電視劇熒屏，主演了《倚天屠龍記》、《刁蠻公主》等影視劇。

？ ？2008年，與演員姜大衛，吳曉敏，周群達，姬麒麟，鄒爽合作，在電影《鏢行天下2之龍騎禁軍》中飾馮全。

？ ？逍遙侯—於震飾演

？ ？1999年首次出演電視劇《我愛長髮飄飄》。2004年主演何群執導的抗戰劇《呂梁英雄傳》，為觀眾熟知;2007年主演《中國兄弟連》;2008年在諜戰劇《海狼行動》中飾演蕭漢光;2009年與陳紫函主演諜戰劇《黑玫瑰》;2012年主演抗日諜戰劇《利箭行動》。