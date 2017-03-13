《尼爾機械紀元》PC版的消息一經公佈玩家們就欣喜若狂，可大家正滿心歡喜地等待小姐姐的到來呢，又傳來了鎖區的消息，那麼面對鎖區我們該怎麼購買尼爾機械紀元PC版呢，下面為大家帶來0Frostmourne0總結的《尼爾機械紀元》PC版鎖區購買方案，希望對大家有所幫助。

想發這篇文章很久了，不過覺得發了之後可能會引一群人去跨區，萬一國區17號之前解鎖了可能要背鍋，所以就一直憋著。觀望了幾天之後發現有很多朋友對鎖區和各種版本之類的不是很了解，就決定把這個發出來，免得很多人搞不清楚被坑。首先說下我個人對鎖區原因的分析和幾個很多人不明確的概念：

關於鎖區原因：

鎖區這種事是由很多因素決定的，包括但不限於以下幾種：保證其他平台銷量（日區鎖區賣主機）、子公司代銷（之前2K中國）、代理原因（FF系列）、地區法規問題（德國禁止暴力）、預計在某區域評價不理想（獨立遊戲居多，比較在乎評價）、其他利益劃分問題。所以這次SE鎖東南亞很可能是給PS4港版讓路，而不是因為SE歧視中國這種原因。日區目前還在定價，不知什麼時間解鎖，國區能否一起解鎖也是未知數。

關於各種概念：

（這裏只是簡單說一下，如果你需要比較詳細的解答，請去steam吧或者steamCN）

很多朋友逛了一圈淘寶之後一臉問號。什麼是鎖區、鎖激活、鎖運行？什麼是俄區、美區、英區、國區？標準版、首發版到底有什麼區別？買哪個？什麼是全球版？全球版有沒有中文？全球版怎麼買後續DLC？

淘寶上標準版、首發版買哪個？這個問題下面會專門說明。

鎖區、鎖激活、鎖運行

通俗地講鎖區就是商店裡買不到。鎖激活就是遊戲不能在當前IP下入庫。鎖運行就是已經入庫的遊戲不能在當前IP下進行下載和運行。

俄區、美區、英區、國區

這些都是steam根據各地消費水平不同而制定的價格區域。美區屬於標準價格區，比美區價格高的屬於高價區，比如歐區。俄區、國區和印區屬於低價區，為了防止較高價格區的玩家都來低價區買遊戲，Steam就限制了低價區的激活限制。

什麼是跨區購買，有什麼危害？

簡單說跨區購買就是在當前IP所在價格區以外的購買行為，跨高價區和低價區其實都是跨區，但是G胖一般只會制裁跨低價區的。

什麼是全球版？

全球版這個概念嚴格意義上講應該是用來劃分CDKEY的。一些零售網站上銷售的steam遊戲一般是靠發CDKEY進行激活，Global Key就是說這個Key可以在全球任何區域激活和運行遊戲，不會受到鎖激活鎖運行的限制。對於淘寶上代購的英區/美區禮物，如果18號解鎖后不鎖國區運行的話，也可以視為全球版。國區鎖運行可能性不大。

全球版有沒有中文？怎麼買DLC？

尼爾PS4港中的漢化工作是SIE（Sony Interactive Entertainment）做的，也就是索尼做的。如果SE（SQUARE ENIX）想要發售PC中文版就需要向SIE購買漢化版權。實際上SE買漢化這種事之前也沒少干過。假如SE買了漢化，那麼幾乎可以肯定全球版也會有中文，鎖語言這種事有點太喪心病狂，SE應該不會幹得出來。至於DLC，如果以後國區解鎖了，也推出了DLC。那麼買國區DLC即可。如果沒國區，那就買英區DLC。

廢了這麼多話，終於進入正題了。下面說一下目前幾種可行的購買渠道：

一、Steam國區

Steam無疑是最為穩妥的購買方式，但這僅限於國區，自己掛VPN跨區是有風險的，即便你跨的是高價區。

優點：可靠，價格便宜，支付方法方便快捷，立即入庫

缺點：鎖區（買不到你寫個毛啊喂）

評價：之所以把國區寫在第一個，主要還是推薦大家等到17號的。畢竟國區解不解鎖這個事還沒準。反正先買了也玩不了。

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二、各大零售網站

這種渠道的普遍優勢在於避免了CDKEY來源不明的問題，適合不想走淘寶代購的用戶。

普遍缺點就是支付相對麻煩，不過現在弄個PayPal好像也挺容易的，還可以綁借記卡。

PayPal

還有一點值得注意的是，在零售網站購買的Key不是即時發送，需要等到遊戲預載（18號以前某日）才會發送，也就是說付款后遊戲並不能馬上進入你的Steam庫中。

目前各大零售網站標有Day One Edition的key都可以獲得預購獎勵。

VPN跨區支付是有支付失敗的可能性的。有的網站不僅限制了購買IP還限制了銀行卡的區域，這就需要一定的研究精神。

有朋友提到VPN購買有風險，實際上「錢扣了，遊戲沒有」這種事只要不是自己做大死，一下買很多遊戲那種一般都不會被Ban。當然，什麼事都不是絕對的，具備一定的溝通能力還是很有必要的。出現問題找客服交涉，最起碼錢可以退回來。

1、GamesPlanet

優點：全球KEY（可在任意地區激活），價格便宜（Steam英區價格？39.99）335人民幣。

GP工作人員已經確認全球Key：

缺點：支付方式較複雜（需要全幣信用卡或者PayPal）

評價：目前非自跨方式能搞到的最靠譜的Key，而且是英區價格。

網站地址：點擊進入

2、GMG

優點：全球KEY（官方未確認但估計是），價格最便宜（18%OFF 32.79英鎊）275人民幣。

缺點：限制購買區域（需要英國VPN購買），支付方式較複雜（需要全幣信用卡或者PayPal）

評價：必須全程用英國VPN註冊才能用英鎊結算，中國區賬戶用美元結算，價格49.29美元（340人民幣）

跨區購買十分友好的網站，很少砍單。VPN添加到購物車即可關閉VPN直連結算。

18%OFF是VIP價格，但是只要註冊了你就是VIP……

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很多人說GMG國內買不了，我自己試了一下好像不是很難……說一下我的購買環境吧：

1、招行VISA綁定Paypal支付，我直接用VISA支付也被取消了……

2、全程掛英國VPN購買，跳轉什麼的耐心等待。

3、購買時賬單地址填寫英國地址，百度一個即可。

PS.我這個paypal當時註冊的是C2，也就是國際區，我不知道是不是這個原因。現在有沒有這個說法我就不清楚了。Paypal的賬單地址我並沒有改成英國，用的是我以前填的國內地址……

3、Humble Bundle Store

優點：全球KEY（官方未確認但估計是），普通價格（Steam美區價格59.99美元）414人民幣。

缺點：限制購買區域（需要美國VPN購買），支付方式較複雜（需要全幣信用卡或者PayPal）

評價：老牌慈善包網站（喜加一黨都知道），購買方式十分便捷（你甚至不需要註冊），如果買過HB的月包還能打九折。最重要的一點：在這買遊戲你可以獻愛心（5%用於慈善有木有）

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4、美國亞馬遜

優點：全球KEY（官方未確認但估計是），普通價格（Steam美區價格 59.99美元）414人民幣。

缺點：限制購買區域（需要美國VPN購買），支付方式較複雜（需要全幣信用卡或者PayPal）

評價：沒特殊要求的話，我覺得還是選上面那幾個吧……

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5、德國亞馬遜

優點：實體DVD（然而並不是典藏），可以直郵中國

缺點：價格昂貴（歐區價格 59.99歐元）441人民幣。支付方式較複雜（需要全幣信用卡或者PayPal）

評價：比美亞強一點，不用VPN就能買，而且是實體DVD，有特殊需求可以考慮。

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三、淘寶代購

（請先確保你已經明確了本帖開頭部分的一些概念）

作為本土化的交易平台，淘寶代購的優勢在於購買、支付過程方便，遊戲可以立即入庫。

缺點在於，一些無良商家可能銷售來源不明的禮物，或者用VPN進行代購，很大可能造成賬號被封禁。

走淘寶代購Steam的第一條準則就是選擇大店，銷量較高，口碑不錯的店家。不過為了避免有廣告嫌疑，本帖不推薦商家。各位朋友可以在本帖互相諮詢一下靠譜的店家，再選擇購買。

淘寶目前的代購商家一般是分為標準版、首發版兩種版本。兩個版本在售價上區別很大，標準版大概都在245元左右，首發版在335-350元左右。

標準版之所以便宜，就是因為它屬於steam低價區，幾乎可以確定就是俄區。由於俄區的遊戲發禮物是不能在規定區域以外激活的，所以標準版的發貨形式也是「賣家提供steam賬號密碼進行代購」。

所謂首發版，只是官方Day one edition的翻譯。美區和英區都不屬於低價區，沒有激活限制可以用禮物發送。由於尼爾在英區的定價比較便宜（比英區再便宜的就是俄區了），所以大部分代購都選擇了英區，安全可靠價格相對低廉。當然也有商家代購美區，價格大多在400以上。

推薦各位朋友購買淘寶上價格在340左右的首日版，也有店家就叫英版。美版也可以就是貴一些，其他都是一樣的。

除非你就是想新建一個號爽一把完事，否則不要購買價格在245左右的俄區。雖說俄區這個東西比較看人品，最好還是不要冒這個險，畢竟G胖喜歡秋後算賬，搞得庫里幾百個遊戲然後吃一封紅信就得不償失了。

四、其他渠道

一些謎一樣的渠道，看個樂即可

1、Fnac實體店

（在SteamCN看到的）

優點：實體版（還送一件衣服怕不怕），價格可以接受（47.49歐元）350人民幣。

缺點：實體店（需要找人代購），衣服太醜

2、yuplay

（這個地址發了你們也用不到……）

優點：便宜（低於Steam俄區 1789盧布）209人民幣。

缺點：鎖激活，鎖運行（適合VPN敢死隊）

評價：俄區商店，基本都是各種鎖。

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