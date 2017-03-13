《幽靈行動荒野》中除了能參與緊張刺激的武裝緝毒行動外，觀賞玻利維亞沿途的美景與形形色色的生物也是不錯的體驗，今天小編帶來「ycjl159」分享的《幽靈行動荒野》全生物圖鑑與介紹，一起來欣賞吧。

羊駝

羊駝（草泥馬）：為偶蹄目、駱駝科的動物，體重55-65千克，頭體長度1200-2250毫米。

外形有點像綿羊，一般棲息於海拔4000米的高原。

牛

豬

狗

這些是一個廢棄的村子，有很多這種野狗，成群結隊！

雞

好了，家畜基本放完。現在來野生動物！

綿羊

禿鷲

大型猛禽，體長108-120cm。通體黑褐色，頭裸出，僅被有短的黑褐色絨羽，後頸完全裸出無羽，頸基部被有長的黑色或淡褐白色羽簇形成的皺翎。幼鳥比成鳥體色淡，頭更裸露，亦容易識別。

主要棲息於低山丘陵和高山荒原與森林中的荒岩草地、山谷溪流和林緣地帶，常單獨活動，偶爾也成小群，特別在食物豐富的地方。要以大型動物的屍體為食，常在開闊而較裸露的山地和平原上空翱翔，窺視動物屍體。偶爾也沿山地低空飛行，主動攻擊中小型獸類、兩棲類、爬行類和鳥類，有時也襲擊家畜。

火烈鳥

亦稱紅鸛。1屬6種：高約80-160厘米，體重2.5-3.5千克。體型大小似鸛；嘴短而厚，上嘴中部突向下曲，下嘴較大成槽狀；頸長而曲；腳極長而裸出，向前的3趾間有蹼，后趾短小不著地；翅大小適中；尾短；體羽白而帶玫瑰色，飛羽黑，覆羽深紅，諸色相襯，非常艷麗。

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犰狳

讀音：qiúyú，又稱「鎧鼠」。犰狳是生活在中美和南美熱帶森林、草原、半荒漠及溫暖的平地和森林的一種瀕危物種，犰狳科共有9屬21種（有1屬1種已滅絕）：裸尾犰狳屬、圓頭倭犰狳屬、披毛犰狳屬、倭犰狳屬、犰狳屬、六帶犰狳屬、大犰狳屬、三帶犰狳屬、小犰狳屬。是除人類以外唯一攜有麻風桿菌的動物。

小魚

貼圖質量感人！

獵鷹

獵鷹是一種猛禽，很難被人馴服。但是一旦被人馴服，便會絕對效忠主人，很少有背叛主人的現象發生。一種飛禽族動物，獵鷹在一些阿拉伯國家（尤其是阿聯酋）被視為是權力、財富和地位的象徵。訓練一隻獵鷹需要大量的時間和金錢的投入，因此在阿聯酋獵鷹的生意十分紅火，在當地已經成為一種產業。

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烏鴉

烏鴉是雀形目鴉科數種黑色鳥類的俗稱。為雀形目鳥類中個體最大的，體長400～490毫米；羽毛大多黑色或黑白兩色，長喙，有的有鮮明的白色頸圈，黑羽具紫藍色金屬光澤；翅遠長於尾；嘴、腿及腳純黑色。烏鴉共36種，分佈幾乎遍及全球。中國有7種，大多為留鳥。

貓頭鷹

麻雀

這玩意叫什麼？貼圖這麼感人，我暫時叫他：千紙鶴吧！

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南美澤鹿

又名沼澤鹿，是南美洲最大的鹿，達2米長及1.2米高。偶蹄目、鹿科動物，又名沼澤鹿，是南美洲最大的鹿。耳朵和爪都很大，喜歡獨居。它們分佈在阿根廷、玻利維亞、巴西、烏拉圭及巴拉圭。以往遍及整個南美洲，但它們現在只限於在巴西巴拉那州及巴拉圭的沼澤及湖泊，並在亞馬遜地區。

飛蟲

玻利維亞最小生物。。。不放大真看不到！

長嘴鸚鵡

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