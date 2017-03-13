自墨麟遊戲研發的網路遊戲《長城OL》2月23日限號不刪檔內測開始，迄今為止已經有數十萬位勇士參與到了長城的奇幻世界中。經過了一周多的鏖戰，相信很多玩家粉絲們已經開始逐漸上手遊戲，並開始探索遊戲中的特色之處。

在遊戲火熱內測期間，玩家們議論最多的竟然是官方商城中的會員禮包和屬性禮包「大缺貨」！缺貨的真正原因便是官方規定所有禮包均限定出售，每個角色只能享有購買一次的權利。看到這裏，人民幣玩家是不是有種想淚奔的節奏？或許，玩家粉絲想要真正投入一款遊戲不一定靠不斷的氪金，《長城》就是這麼一款讓你走心而非走腎的遊戲。

當下國內遊戲市場例如像換皮重發行、情懷圈粉、重度氪金等字眼已經司空見慣，使玩家催生出日積月累的厭惡感。而《長城OL》正正是抓准該突破點，對於遊戲平衡與穩定運營上進行重新拿捏，通過限制付費玩家一定的屬性提升來維持遊戲平衡。該做法無疑導致遊戲運營過程中變現速度有所下降，但是作為第一個敢於從傳統的網游內購體系中鑽出來的先行者，不得不使人欽佩其勇氣。

一個遊戲衰弱往往是因為付費玩家達到頂峰，隨之而來的非付費玩家的大量流失。而付費玩家也開始厭倦了那種孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪的感覺。最終導致全部用戶流失，閉服出局的結果。付費玩家付費的原因更多是希望在遊戲中能得到其他玩家的認同。最終只剩自己一人的遊戲，又來得到誰的認同呢？《長城OL》的敢於直面玩家最大的痛點，首次打破付費差異的牢籠，建立起一個更加平衡與穩定的遊戲內生態。既使得付費玩家得以在遊戲前期保持一定優勢，又對非付費用戶與新用戶持有一定的友好。最終形成一個良性循環的機制，大大帶提高了遊戲的可持續發展，可謂網游體系改革的一大創舉。

除了消費模式意外，《長城OL》的玩家交互渠道相較於其他同類型網游有著明顯提升，對於個人能力要求更加親民化，注重團隊作戰與成長。最大程度的削弱了玩家向獨行俠與單機模式發展的方向。許多高等級裝備需要眾多玩家的幫助，資源共享才能得以成功。