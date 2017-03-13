由網易CC直播創辦的守望先鋒時空杯春季賽16強雙敗賽，最後一周的中韓大戰已於3月12日正式打響，由網易CC直播全程獨家直播，強強碰撞，戰火重燃！本屆時空杯春季賽時空杯春季賽得到NGA、愛玩網、MAX+、17173、新浪電競、178、U9、全球電競網、兔玩網和太平洋的大力支持。

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上周精彩回顧：

勝者組四強出爐，iG.iCE成為本屆時空杯第一支抗韓成功的中國戰隊，晉級勝者組半決賽，wNv、X6-Gaming和LW Red分別戰勝一支中國隊進入勝者組半決賽。昨日先後進行了X6-Gaming和LW Red，iG.iCE和wNv的比賽。X6-Gaming和wNv憑藉強大的實力晉級勝者組決賽，而LW Red和iG.iCE遺憾落入敗者組即將面對Mighty AOD和MY。

敗者組NGA.T、BA、VG、BA Wind、Newbee、LGD、LF、FTD、SLG和CL先後慘遭淘汰，僅剩Mighty AOD和MY即將面對勝者組的敗者。

比賽VOD：http://www.bilibili.com/video/av9132129/

13日比賽預告：

19：00 MY vs iG.iCE

20：00 Mighty AOD vs LW Red

獎金設置：

冠軍￥30，000

亞軍￥20，000

季軍￥10，000

總獎金池￥60，000

詳細規則：

本屆比賽共分為三個階段，全程採用競技模式規則

比賽第一張地圖均為綠洲城。第二張地圖開始由敗者選圖，勝者選邊。

中/韓國區海選賽：兩個賽區的隊伍通過BO3單敗制，選出獲勝隊伍。比賽對陣將由主辦方通過隨機抽籤決定。中國賽區24進12，韓國賽區8進4，共計16支隊伍進入小組積分賽。

小組積分賽：通過海選的12支中國隊伍和4支韓國隊伍，隨機分為4組，每組4隊，進行組內BO3單循環積分賽。每贏得一個BO3獲勝隊伍將積3分，敗者積0分。最終按積分進行排名（若積分相同則根據凈勝分和勝負關係進行判斷）。每組積分前二的隊伍進入16強的勝者組，積分后二的隊伍進入16強的敗者組，

16強雙敗賽：小組賽結束后，勝者組及敗者組第一輪的對陣將由主辦方通過隨機抽籤決定。比賽採用BO3雙敗賽制，敗者組總決賽BO5，總決賽BO7（勝者組冠軍有一分的優勢）。