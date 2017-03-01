《天下3》開學福利社萬千鴻利返現中，活力春季暖意來襲；三月春寒未褪盡，大荒福利享不停；新學期新征程，3倍升級BUFF加持助力重返大荒之旅！錄像系統全服開放，全民導演時代正式到來！友情，愛情，師徒情，勢力情，新的一年，大荒統統帶給你！想念不如相見，春好時節，回歸新老玩家雙向福利，一同瓜分千萬獎勵！再戰今朝重聚首，故人好景再相逢！

[又是一年開學季，繽紛玩法享趣樂不停！]

前路莫愁無知己，大荒遊學在一起！轉眼間寒假已過，新學期的修習又拉開序幕，快快前往碧翎書院入學報到吧！3月1日至3月28日期間，碧翎書院六大活動等你來玩！大量經驗、技能點還有活動寶箱送不停，眾多好禮開學助力，新學期新起點，大荒帶你一飛衝天嘍！

[活動一：書院入學禮]

活動背景：碧翎書院新學期開始了！準備好與同伴一起開始新的修行了嗎。

活動時間：2017.3.1-2017.3.28。

參與等級：30級及以上玩家。

活動玩法：在活動期間每天第一次登陸，系統將自動為你簽到。簽到成功后可點擊領取每日簽到寶箱。當簽到滿8次后，可額外領取搞怪飾件「萌神眼罩」。

活動獎勵：活動寶箱千里路、萌神眼罩。

[活動二：大荒遊學記]

活動背景：春暖花開，碧翎書院開學了！江懷逸先生為學子們安排了豐富多彩的遊學課程。

活動時間：2017.3.1-2017.3.28，8：00-24：00。

參與等級：30級。

活動玩法：周一到周日，碧翎書院會安排不同的遊學課程，學子們只需到江懷逸處報到，開始遊學體驗。

活動獎勵：大量經驗技能點，活動寶箱千里路。

[活動三：術業專攻]

活動背景：新學期開始了，大荒各大名校書院正在進行升學招生考試，碧翎書院的學子們按照自己的特長和興趣，開始選擇升學深造的方向。

活動時間：2017.3.1-2017.3.28。

參與等級：30級。

活動玩法：活動期間，少俠可每日前往孔雀坪尋找邱銘淵先生領取任務。

活動獎勵：大量經驗技能點，活動寶箱千里路，獎狀·壹，碧翎勳章。

[活動四：夫子的委託]

活動背景：新學期開始了，碧翎書院邱銘淵先生有相關委託，請你再接再厲，教育妖魔。

活動時間：2017.3.1-2017.3.28。

活動地點：九黎南門或孔雀坪，邱銘淵。

活動獎勵：經驗、技能點、活動寶箱千里路、獎狀·貳。

[活動五：鳴校鍾]

活動時間：2017.3.1-2017.3.28。

活動地點：九黎南門或孔雀坪，邱銘淵。

活動描述：1、前往邱銘淵處領取任務，使用獎狀·壹與獎狀·貳合成優秀生證明，來獲取敲校鍾的資格。2、前往校鍾處鳴鐘，可以試著敲出一段簡單旋律，夫子對你的評價越高，有機會贈予你珍稀坐騎獎勵。

活動獎勵：活動寶箱千里路、紫玉清音。

[活動六：課間操]

活動時間：2017.3.1-2017.3.28。

活動地點：孔雀坪或西陵城。

活動描述：1、每天的開啟時間段為13點~14點、16點~17點、19點~20點。2、活動時間內，可以組隊前往孔雀坪或西陵城，通過課程表上的「課間操」按鈕報名參與。要求全體隊員都位於隊長附近，且附近沒有神石。3、報名成功后，在活動區域內集體參與qte玩法，每輪qte獲得獎勵。參與人數越多，qte難度越高，獎勵越高。4、每輪課間操完畢后，可前往九黎南門排行榜處領取排名獎勵。

活動獎勵：經驗、技能點、活動寶箱千里路。

[知交之情青春不散，重聚大荒福利不息]

又是一年春好時，江南的桃花開了又謝，祈風台的落霞聚了又散，而中原仍是終年不息的風沙，丹坪的積雪半分未消。曾約定踏馬江湖恣意瀟洒，如今卻紅塵清凈，獨我一人。懷念當年一起下過的戰場開過的紅，一起看過的風景走過的大荒，可如今同山，同水，同坐標，我們再不相遇。如果真的有結繩連接過去未來，那我只想回到過去對你們說「我未來的天下應該有你們，才圓滿。」

《天下3》2017年尋人計劃開啟，邀請老玩家回歸，雙方一起拿大獎！2月15日至3月14日，玩家登陸遊戲，點擊老玩家列表右側的手機邀請按鈕，即可向老玩家發送邀請簡訊。邀請成功還有豐厚雙向大獎等你來拿！

其中邀請人可獲得「老戰友禮包」，除卻珍稀道具，還有時裝坐騎等你來拿！

邀請老戰友禮包·壹：幻容丹·小正太、方寸靈台、餉銀錠（1000），靈獸·精品岩燒鐵甲等珍稀道具。

邀請老戰友禮包·貳：靈獸·高級洗心石、叫花雞、英魂玄晶石·前等珍稀道具。

邀請老戰友禮包·叄：宗門秘法·星、歸宗慧悟丹、大學典藏版、活力丹·中級等珍稀道具。

邀請老戰友禮包·肆：[時限]蒼狼嘯月禮盒等珍稀道具。

邀請老戰友禮包·伍：[時限]奮蹄揚鬃禮盒等珍稀道具。

回歸老玩家可獲得「迴流大禮包」，老玩家接受朋友的簡訊邀請，進入遊戲，激活邀請人發送的簡訊序列號，即可以獲得「老戰友禮包」1份。

特殊定製稱謂「煥然一新2017」共享特權

與此同時，雙方可共同獲得眾多特權。每日可與老戰友打招呼一次，雙方均可獲得經驗獎勵。當你正在使用、或者隊伍中有人使用特殊定製稱謂「煥然一新2017」時，可以獲得共享經驗加速、副本特權與返利紅包。

「伴你左右2017」不同稱謂，相同特權

普通玩家在收到迴流玩家的「老朋友的手信」后，在迴流玩家身旁使用，不僅會獲得在線經驗狀態，還有機會獲得定製稱謂「伴你左右2017」，該稱謂享有與迴流玩家定製稱謂「煥然一新2017」相同的特權（但不可與迴流稱謂同時獲得）

[全新錄像系統全服開放，同人文化再創新高]

想要拍攝美美的照片，可惜找不到好的鏡頭角度？想要記錄下有意義的時刻，可惜沒有美化的工具進行輔助拍攝？想要化身都敏俊西，定格記憶中最美的一刻，可惜沒有時間靜止的神奇天賦？……等一等！以上的問題全部都不是問題！在此次開學新版本中，備受大家期待的錄像系統已經正式在全服開放啦！

在新的錄像系統中，可以選擇自由鏡頭或普通鏡頭的方式進行視頻的拍攝。與此同時，在錄製中還可以設定當前的環境，如天氣與時辰。系統還提供多樣的濾鏡美化功能供攝影愛好者自選。而自由鏡頭中的時間靜止功能，可以讓畫面瞬間定格在最為美好的那一刻！

與此同時，景深虛化及屏幕傾斜功能也已完善，各位大導演們快快上線試試錄製自己的大片吧！

景深虛化：錄像設置中可以勾選景深虛化功能，可拖動滾動條調整虛化程度。

屏幕傾斜：自由鏡頭中可使用Page Up和Page Down鍵向左向右設置屏幕傾斜程度。按住按鍵不動，可以自動旋轉。按住Shift鍵+控制鍵可以加速移動。

[打開方式]

測試服30級及以上的玩家，可以通過指令界面「錄像拍攝」指令進入新的錄像界面。

[開始錄製]

開始/結束錄像按鈕，方便大家點擊錄製。錄像快捷鍵仍為：ctrl+F12。

[錄像設置]

錄像設置分為顯示設置、視頻設置、音頻設置、美化設置及環境設置。

1、顯示設置中有隱藏界面、隱藏自己、隱藏角色名、隱藏腳底光圈功能。點擊后錄製出的視頻效果，將會自動隱藏以上信息。

2、視頻設置可以設置視頻的尺寸及幀數，默認的解析度及幀數較低，以方便大家上傳，如想錄製更為高清的作品，可以自主進行設置。

3、音頻設置中可以選擇錄製遊戲內聲音，也可以選擇錄製麥克風聲音。

4、美化設置可以調整景深虛化的效果（體驗測試期間暫不開放），還可以選擇懷舊復古、懷舊復古（霧化）、黑白電影、黑白電影（霧化）的美化效果。

5、環境設置中可以設置陰雨綿綿、雪花紛飛兩種天氣模式，也可以選擇設置十二個時辰的時辰效果。

[鏡頭編輯]

點開鏡頭編輯界面，將會自動開啟自由鏡頭操作模式。

1、玩家自由手動操作攝像機機位，遇到阻擋物機位則會停止移動。

2、W、S鍵可以用以控制攝像機機位向前後移動，A、D鍵可以左右平移機位，Q、E鍵可以上下平移機位。滑鼠右鍵旋轉可控制機位以機位為中心向四周方向觀察。Shift+以上任一移動鍵可以加速移動攝像機機位。

除了自由鏡頭，還為大家提供了固定鏡頭編輯功能，用以根據所設定的固定鏡頭來進行軌跡運動。

固定鏡頭設置后，在錄製時會讀取設置好的鏡頭數據進行錄製。

1、點擊增加鏡頭后，會根據當前攝像機機位信息創建初始位置信息。

2、信息內可以填入移動時間，單位為秒，填入後為該點鏡頭位置到下一點鏡頭位置的移動時間。

3、可以選擇曲線、直線兩種移動方式。

4、對應已創建的鏡頭位置可以進行修改（綠色√鍵）和刪除（紅色×鍵）操作。

編輯好的鏡頭文件可以進行保存，同時鏡頭文件也可以導入讀取。

播放設置中也為不同操作習慣的同學提供多樣的播放及錄製快捷設置。

1、選定播放：勾選后可從選擇的鏡頭位置開始播放。

2、播放並且錄製：勾選后在點擊播放時可直接進行視頻錄製。

3、隱藏界面：勾選后播放鏡頭時可以將所有界面進行隱藏。

4、時間靜止：勾選后可以定格畫面（體驗測試期間暫不開放）。

[我在天下遇見「ta」第三環正式開跑，把珍藏的截圖都拿出來吧！]

不是每一個遊戲，都有這樣一群有愛的人；不是每一個人，都有這樣一段刻骨銘心的遊戲記憶。花間倘相遇，翩若驚鴻影。用文字訴說的情感，從第三環開始我們換成更加直觀的表達方式，有哪些截圖定格了你最難忘的瞬間呢？把它曬給小天天，並講講它背後的故事，下一個得獎的就是你哦！

[活動時間]2017年3月8日12：00-3月22日24：00

[參與方式]

1。官方微信：將作品以「我在天下遇見ta」第三環截圖+「微信ID」形式命名，投遞至官微郵箱「tx3_weixin@163.com」；

2。官方微博：帶上#我在天下遇見ta#話題發佈帶圖微博，文字部分對截圖進行說明；

3。官方論壇：在「天下一統」版面置頂帖「我在天下遇見ta」第三環截圖徵集下進行回復，編輯截圖與文字說明。

三方聯動，門檻超低，參與就有機會獲取豐厚好禮，還不快拉上小夥伴一起來參加活動！

[活動獎勵]

優勝獎：崑崙玉匣實體盒子+金色稱謂#自難忘·曾憶歡歌幾許#+「情定天下」掛件

人氣獎：時裝「花好月圓」+「情定天下」掛件

參與獎：「情定天下」掛件

[參賽要求]

1、圖片要附上少量的文字說明，例如時間、人物等。

2、截圖必須清晰，截圖中隱藏人物頭頂。

3、作品版權歸作者、《天下3》官方共同所有，一經投稿則視為允許主辦方在活動相關專題、官網、微博、微信等推廣中署名宣傳。

4、參賽期間，參賽者不得將參賽作品轉讓或授權給任何第三方，不得用參賽作品參與與本賽事相同或類似的其他活動。

5、作品必須遵守法律法規，不得盜用他人作品。

6、不得侵犯第三方的知識產權和專利；若其版權歸屬多人的情況下，參賽選手請保證作品已獲得其他版權所有者的授權。如有違反則由參賽者全權負責，與主辦方無關。

7、參賽則視為同意以上規則，最終解釋權歸《天下3》所有。

《天下3》喜迎開學季，接班萌新齊歡聚，上線福利享不停，六大活動繽紛玩趣樂翻天！東風和煦，不辭萬里送暖入屠蘇。大荒春好時節，不如攜手知己故交重敘一闋舊時山河，觀好景萬里。