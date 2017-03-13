杭州米趣網路科技有限公司（杭州米趣）聯合浙江網競網路科技有限公司（浙江網競））正式啟動「檸檬計劃」，在江西先鋒軟體職業技術學院開設中國（南昌）電子競技人才基地，並與重慶、四川、湖北、安徽等地各大高校簽約，將在今年6月份開設多家電競高校和設立電競專業。前有「香蕉計劃」布局電競行業，立志成為中國第一的泛娛樂文化公司；現有「檸檬計劃」布局電競教育，致力於打造全國電競第一教育平台。

電競夢從這裏開始

中國（南昌）電子競技人才基地於2016年11月1日正式落成，是由杭州米趣聯合浙江網競打造。該基地主要培養學生掌握電子競技基本理論，工作規律及培養實踐能力為主，為電競行業培養電子競技運動競賽、教練、裁判、主持與主播、賽事（活動）組織與管理等工作的高素質技術技能人才。同時將建立電競人才大資料庫，以最專業的培養計劃打造最強電競人才孵化體系，實現電競人才孵化產業聯盟。配套支撐體系包括首期1300平方米電子競技培訓場館，網娛大師、犀牛電競平台、娛兒直播、天戟文化等平台系統，以期打造中國未來電競人才的搖籃，並將電競高校模式複製到全國，實現人才培養與人才輸送常態化。

江西先鋒軟體職業技術學院是2004年經江西省人民政府批准、國家教育部備案的全日制統招普通高等院校，是全國35所示範性軟體學院和國家軟體人才國際培訓基地，是由先鋒軟體公司依據民辦教育促進法牽頭創辦的股份制學院。目前學院完成投資6億元，佔地面積1200畝，建築面積21萬平方米，在校生8000餘人。

電競是個大產業

根據國家體育總局的數據，截止至2015年全國共有9700萬電競愛好者，電競市場產值超500億元，在未來可達到上千億。而由國家體育總局帶動的電競賽事，目前已有四項；各類省市級賽事已有數十項。在國外，電競市場更受到了歡迎，相關組織也正在申請奧運會的資格，電競產業更是成為韓國支柱型產業之一。

從狹義上來看，電子競技是一種人與人之間強對抗性的遊戲；廣義上則是包括平台、媒體和相關產業鏈。

電競需要人才

雖然中國擁有者全球最大的電競市場，但是電競行業從業者並不多，管理和運營人才緊缺。中國電競用戶高達5。 66億人，但電競從業者僅有5萬人。文化部電競分會常務副會長應書嶺稱，目前中國電競賽事製作水平基本還是初級階段，目前從業者以愛好者為主，電競行業需要高校培養更多的專業人才。

教育部增設電子競技專業

在《關於做好2017年高等職業學校擬招生專業申報工作的通知》中，教育部公佈了2016年的13個增補專業，其中包括「電子競技運動與管理」，專業代碼670411，屬於教育與體育大類下的體育類。新增專業適用於高等職業學校（含高等專科學校、其他普通高等學校舉辦的專科層次的學歷教育），將於2017年實行。中國（南昌）電子競技人才基地是全國首批獲准開設電子競技運動與管理專業的高校之一，是目前電競專業最高學歷制教育。

學電競≠打遊戲

中國（南昌）電子競技人才基地主要培養學生掌握電子競技基本理論、工作規律和實踐能力。」其就業主要面向「電競」職業俱樂部、「電競」公司、體育協會、其他「電競」相關機構等，「其目的是培養從事電子競技運動競賽、教練、裁判、主持與主播、賽事（活動）組織與管理等工作的高素質技術技能人才。電子競技專業畢業生可從事「電競」運動員、教練員、數據與戰術分析師、裁判員、職業經理人、賽事承辦、場地運營與維護、主持與主播、「電競」商務等系列工作。

市場為導向，實踐中成長

已與騰訊、網易、阿里巴巴、國內一線俱樂部及電競產業相關企業達成戰略合作，以市場需求為導向，在企業、市場實操中學習最前沿的知識和技能，讓學生在基於對遊戲的熱愛融入到電子競技大環境中的各行各業來。

圓夢青春

我們每個人都有夢想，如果你有夢想，如果你有電競夢，我們將為你搭建一個優質的電競教育平台。加入我們吧，我們將實現你的青春夢，電競夢！