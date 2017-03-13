新浪科技訊 3月13日消息，今日一場現代生物醫學技術研討會在京舉行。諾獎專家霍夫曼，以及來自陸軍總醫院、武警總醫院、友誼醫院、307醫院、陸道培醫院等國內一流醫院的40餘位著名專家參會，並就生物醫學技術的基礎研究和臨床轉化進行交流討論，為與會者帶來一次生物醫學的饕餮盛宴。

近年來，在國家政策的推動下，生物醫學技術發展如火如荼。去年印發的十三五專項規劃和《「十三五」國家科技創新規劃》對此多有側重，涉及了基因編輯、免疫治療、幹細胞等多個熱門領域，與會專家們從各自的專業出發，闡述免疫醫學、預防醫學、精準醫學的最新研究進展，形成推動生物醫學技術發展的一次絕佳契機。

諾獎得主：先天性免疫在疾病防治方面潛力無窮

作為2011年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者的霍夫曼教授，他的發言備受矚目。身為世界級先天性免疫學專家，這次他帶來了自己在免疫學領域的最新成果，展現了先天性免疫在疾病防治方面的無窮潛力！

他從被學界普遍質疑的昆蟲免疫研究出發，鑒別出多組抗菌肽，證明了昆蟲的免疫性，並確定了先天免疫的中介，從而掀起了對先天免疫機制的研究熱潮，也推動了人們對相關疾病防治方案的探索。之後，他一方面繼續免疫基礎研究；另一方面努力把研究理論運用到臨床實踐，為人體自身細胞和免疫阻止傳染病、自體免疫紊亂、過敏和癌症等奠定了堅實的基礎。

重視重大疾病防控，優化防治策略，最大程度減少人群患病這一方針正與霍夫曼的研究不謀而合，他從昆蟲免疫研究開始，為人類預防和治療傳染病、癌症和炎症性疾病開闢了全新途徑。

弘天生物首席科學家沈麗：靶向治療技術一直在發展

北京大學醫學部幹細胞研究中心教授沈麗的發言，圍繞靶向技術和細胞技術，為與會者重點介紹了在這種被稱為「生物導彈」的治療技術上，她和自己團隊的最新發現。

靶向治療技術是指在細胞分子水平上，針對已經明確的致癌位點設計相應的治療藥物。這種技術從最初產生到不斷改進，逐漸走向成熟，被認為是極具前景的腫瘤治療方式之一，很多靶向藥物已經在臨床起了極其重要甚至是奇迹般的作用。相信隨著研究的深入，這種技術必將在癌症的治療領域發揮越來越大的作用！

而作為這次研討會「召集人」的弘天生物以生物技術為特色，由醫學專家進行「一對一」的健康信息調查，有針對性地設計個體化健康管理方案，通過專業細胞免疫功能分析，向客戶提供個性化旨在「訓練」免疫功能、預防疾病和延緩免疫衰老、提高生活質量的健康管理諮詢服務。

腫瘤專家李定綱：腫瘤個性化治療是必然趨勢

除了靶向治療技術，現代生物精準醫學所倡導的個性化治療也給腫瘤治療帶來了新的希望。而在這方面，國際腫瘤著名專家、北京陸道培血液醫院順義醫院院長李定綱具有毋庸置疑的發言權。

李教授多年專注於腫瘤的免疫精準治療，在肺癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、肝癌、頭頸部腫瘤等實體腫瘤的治療方面積累了豐富的臨床經驗。他曾使很多中晚期腫瘤患者及早接觸到腫瘤個性化綜合治療的現代理念和具體方案，並幫助患者戰勝癌症。研討會上，他以理論結合親身經歷的事例，讓與會者看到了精準醫學的巨大魅力和廣闊前景。

陸軍總醫院徐如祥：腦和脊髓損傷可通過幹細胞修復

幹細胞修復技術作為生物醫學和精準醫學的重要組成部分，也是這次研討會的重點議題。在某種條件下，幹細胞能從一個特定細胞變成肝細胞、腎細胞、肺細胞、心臟細胞等，並分泌多種細胞生長因子，幫助人體修復損傷機體。根據臨床報告顯示，幹細胞對於腦癱、自身免疫病、帕金森綜合症、肝硬化及自律神經失調症等，都能夠發揮一定的效果。

陸軍總醫院附屬八一腦科醫院院長徐如祥，作為我國腦癱康復事業的開拓者，以及生物支架聯合神經幹細胞移植療法研發者之一，在研討會上進行了以《腦與脊髓損傷幹細胞修復研究進展》為題的演講，大量案例和實驗成果的展示中，幹細胞修復為生物醫學和患者人群帶來的全新希望不言自明。