中國移動3月23日發佈2016年年度業績北京新浪網 (2017-03-13 17:12)
新浪科技訊 3月13日下午消息，中國移動有限公司（00941.HK）宣布，將於2017年3月23日（星期四）舉行董事會會議，藉以批准宣布公司及其附屬公司截至2016年12月31日止財政年度的年度業績及考慮派發末期股息。
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