中新網3月13日電 3月15日是全國消費者的節日，對於不法商家而言，則是一把利劍。在今年3·15來臨之際，為了揭示最新的網民消費維權意識態勢，360公司基於旗下移動端與PC端產品的相關數據的統計和分析，發佈了2017年《中國互聯網用戶消費維權報告》。

廣東、北京消費者最愛維權 90后最易受騙

作為消費者，當遭遇欺詐后，有人打掉門牙往肚子里咽，有人則是憤起維權到底！《報告》顯示，從2016年全年獵網平台收到的全國各地電信網路詐騙維權舉報情況來看，廣東(2565起)的用戶舉報數量最多，其次為山東、江蘇、河南和四川。以上5省用戶的維權舉報數量約佔到了全國舉報總量的35.4%。而從各城市網路詐騙的維權舉報量來看，北京則當選維權人數最多的城市。

在所有維權舉報的詐騙案情中，虛假兼職依然是舉報數量最多的詐騙類型，共4550例，佔比22.1%；其次是網游交易、虛假購物、金融理財、虛擬商品和身份冒充。而從涉案總金額來看，金融理財類詐騙最高，達7411.4萬元，佔比為37.9%；其次是賭博博彩詐騙，涉案總金額佔比為15.7%。

《報告》顯示，從網民的年齡上看，90后的網路詐騙維權舉報者占所有總數的42.3%；其次是80后佔比為36.1%。對此，360安全專家表示：「總體而言，具有一定的上網能力，上網時間較長，同時又缺乏足夠社會經驗的年輕人是網路詐騙的主要對象和主要受害人群。」

上海人最「精明」識別詐騙電話能力最強

不同地區的人對於詐騙電話的識別能力有所不同。《報告》特別針對全國各省市用戶的詐騙電話識別能力進行了分析。數據顯示，上海人民堪稱是全國最「精明」，僅用不到20秒就可以識破並掛斷一個詐騙電話。

數據顯示，上海手機用戶平均僅需20秒左右的時間就能識破一個詐騙電話，其用戶的詐騙電話識別力等級為1等；北京、天津等6省市用戶要識別並掛斷一個詐騙電話，平均需要20-25秒，詐騙電話識別力等級為2等；而甘肅、吉林、內蒙古、新疆、青海、西藏這些西部地區省份用戶要識別並掛斷一個詐騙電話，平均需要35秒以上，詐騙電話識別力等級為5等。

360專家表示：「總體而言，越是經常遭到詐騙電話騷擾的地區，用戶警惕性越高，對詐騙電話的識別能力也越強，如上海、北京這樣的一線城市，很多用戶幾乎天天都能接到詐騙電話，所以自然對詐騙電話的識別力比較強。」

面對詐騙執迷不悟？南方人更容易「輕敵」

使用360瀏覽器的用戶，在遇到虛假的購物、金融、賭博等等釣魚網站時，會得到網頁風險提示。數據發現，依然有很多用戶不顧安全提示，點開網站，這一行為很可能對自己的上網設備、資金財產造成巨大危害。

整體而言，廣東地區無視風險提示依然點擊的用戶佔比最高為20.4%，其次是福建(6.4%)、浙江(5.7%)四川(5.6%)、廣西(4.9%)，共佔全國點擊風險網站人數比例的42.9%。

從城市角度看用戶在有風險網站提示，但依然點擊的次數發現，深圳、東莞、廣州等地該類用戶月度平均點擊均在1500萬次以上，其次是泉州、佛山、重慶、南寧、潭州、中山和廈門等地。

「相對來說，面對風險提示，南方人比北方人更容易『輕敵』，無視風險而繼續操作。」360安全專家解讀道。