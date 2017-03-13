來源：廣州日報

電動車的售後問題的確讓人「捉急」。就連特斯拉這種豪華電動車品牌，也難免遭到吐槽。2014年進入到中國的特斯拉，車好開得到了消費者的一致公認，可是售後服務卻讓車主非常「鬧心」。

沒人理！沒人跟進好捉急

竇小姐去年4月訂了一輛特斯拉Model S，銷售說，量上不去，要等至少半年。竇小姐想著試試新科技，也沒猶豫就交了10萬元訂金。

左等右等，到了年底銷售終於通知可以去提車了，竇小姐一家喜滋滋地來到位於廣州大道的特斯拉服務中心，一看場地就先傻了眼：「這提車的地方簡陋得像個工廠一樣，去了半天沒人接待。哪裡有豪華品牌的樣子。」竇小姐說，「更可氣的是，好不容易有人來了，結果告訴我們，新車在充電的時候不小心撞到了，凹進去一大塊。」

車還沒提到就先撞了，竇小姐心裏好不窩囊，於是向特斯拉工作人員討要說法。幾經談判，特斯拉僅同意送四年的免費保養加一些雨刮片、剎車片之類的小東西，「如果維修的話，我們需要再等3個月。」竇小姐說，「關鍵是我們選擇了銀行貸款買車，錢已經批下來了，沒理由這3個月的銀行利息也由我們給啊。」

最關鍵的是，竇小姐覺得他們服務太不到位了：「下訂之後就沒有人再繼續跟進了，直到突然通知我們可以提車，搞到我們找銀行貸款都手忙腳亂的。」

「他們特斯拉的理念是將錢都花在車上，其他地方能省就省。可是對於我們消費者來說，服務也很重要啊。買輛這麼貴的車，卻完全沒有買豪華車的美好體驗。」幾經糾結，竇小姐當天還是選擇退訂。「等服務、產品都完善一些再說吧，要不買回去也是鬧心。」

少少少！全國才9個服務中心

除此之外，受限於服務中心比較少，也有不少車主反映其質量不夠穩定，出了問題客服也不能即時解決，往往要拖上好幾個月。「汽車之家」網站的特斯拉相關車型的論壇里，發帖抱怨的網友可不少。

在特斯拉的官方網站看到，目前全國一共只有27個體驗店，9個售後服務中心。

特斯拉一直強調，由於與汽油車構造不同，加上系統採用空中升級，因此車輛根本不需要傳統意義上的保養。「我們一般不維修，零件壞了直接換。」此前，記者在採訪特斯拉中國區總經理朱曉彤時，他對記者如此說。

「Tesla的車輛檢查和保養服務主要關注輪胎狀況和四輪定位，鑰匙電池、空調濾芯、雨刮片等易損耗零部件的更換，以及車載系統更新等。 Tesla建議每年或每20000公里進行一次全面的檢查和保養，以保證您的車輛始終符合最佳性能標準。」在特斯拉的官網上，「車輛保養維護計劃」是如此建議車主的。

不過，這並不意味著特斯拉的保養是免費的。特斯拉規定，必須先購買預付費的「車輛保養維護計劃」，才能夠享受到其「最經濟」的保養方案。記者查看了官網信息，以Model S后驅版為例，第一年（或20000公里）的單次服務費為2000元，包含更換驅動單元液劑、更換車鑰匙電池、多點檢查、輪胎換位、四輪定位檢查、更換雨刮片套件這幾項服務。三年預付費保養套餐為5200元，4年為8100元。