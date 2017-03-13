（中央社台北13日電）為了展現自身的航天科技實力，中國大陸推出一系列太空探測計畫，包括2018年全球首次前進月球背面探測計畫外，也將在2020年開啟火星探測之旅。



大陸科技日報報導，中國航天科技集團公司第五研究院（五院）宣布，嫦娥5號探測器系統已經展開多項大型試驗，預計在今年12月前後會發射升空，採集2000公克月球樣品後返回地球。



中國大陸國家航天局副局長吳豔華並表示，中國大陸明年還將發射嫦娥4號探測器，這將是全世界第一次前進月球背面的巡視探測計畫。2020年前後，中國大陸將發射嫦娥6號探測器，這次不僅會前進月球背面，還計畫進行採樣任務。



除了月球之外，火星探測也是中國大陸的太空計畫的重點目標，預計2020年發射火星探測衛星，進行環繞探測任務。



中國航天科工二院二部研究員楊宇光表示，火星大氣密度只有地球的1%，無法只靠降落傘降落，必須結合火箭與降落傘。但探測器進入火星大氣時，氣動加熱十分劇烈，需要採取熱防護措施。加上通訊延時、訊號衰弱，火星降落十分困難，因此目前人類尚未成功完成火星登陸任務。



若是中國大陸能在2020年成功降落火星，將是世界火星探測史上的首次。1060313