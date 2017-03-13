日前，一名《穿越火線》玩家以一小時幾塊錢的價格出租自己帳號后，再次登錄自己帳號后發現600多萬GP全部被花完，另外該號主號上所有的GP武器全部被摧毀，就連煙霧和閃光彈也不放過，統統被惡意銷毀。

該名玩家出租的賬號除了GP，火線幣也沒能倖免，號上10000+火線幣被無情地花完。總之，只要對號有壞處的事情基本上都幹得差不多了。

火線幣商城火線幣商城

其實，現在租號可以說是亂象叢生，有的玩家前腳把帳號放到租號平台上，後腳來看，帳號就已經被封了999天，理由就是：使用非法軟體。

火封號處理封號處理

像這種用租一個小時號用半個小時花GP點買東西或者摧毀倉庫道具的，可能真的是無聊。畢竟GP點對於一個帳號的影響不是很大，不過這種做法確實讓人感到噁心。

租號平台租號平台

試想，如果有一天火麒麟這樣的英雄級武器也能被摧毀的話，誰還敢租號呢？對於租號這件事，大家是怎麼看的？