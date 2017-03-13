CF玩家賬號出租:600萬GP被花完 武器道具全毀北京新浪網 (2017-03-13 16:45)
日前，一名《穿越火線》玩家以一小時幾塊錢的價格出租自己帳號后，再次登錄自己帳號后發現600多萬GP全部被花完，另外該號主號上所有的GP武器全部被摧毀，就連煙霧和閃光彈也不放過，統統被惡意銷毀。
該名玩家出租的賬號除了GP，火線幣也沒能倖免，號上10000+火線幣被無情地花完。總之，只要對號有壞處的事情基本上都幹得差不多了。
火線幣商城火線幣商城
其實，現在租號可以說是亂象叢生，有的玩家前腳把帳號放到租號平台上，後腳來看，帳號就已經被封了999天，理由就是：使用非法軟體。
火封號處理封號處理
像這種用租一個小時號用半個小時花GP點買東西或者摧毀倉庫道具的，可能真的是無聊。畢竟GP點對於一個帳號的影響不是很大，不過這種做法確實讓人感到噁心。
租號平台租號平台
試想，如果有一天火麒麟這樣的英雄級武器也能被摧毀的話，誰還敢租號呢？對於租號這件事，大家是怎麼看的？
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
防潮箱 防潮家．防潮箱 87公升．收藏家 電子 防潮箱．costco 防潮箱．防潮箱 costco．Sony 防潮箱．CASIO 防潮箱．防潮箱 F-580．F-580 防潮箱．防潮箱 電子．收藏家 防潮箱 v-02．MT-027A 防潮箱．防潮箱 68．防潮箱 收藏家．CD-105 防潮箱 100．防潮箱 FD-70C．GD 防潮箱．iDEAL 防潮箱．MYDC 防潮箱．收藏家電子防潮箱．電子式防潮箱．POKA 防潮箱 F-580．防潮箱 ad-66．電子式 防潮箱．SAMSUNG 防潮箱．Nikkor 防潮箱．防潮箱 AX-96．防潮箱 FD-82C．防潮箱 FD-50EA．防潮家 防潮箱
- 預購【CHACO韓國】韓製1+1經典優雅2way手提包NO.3287* 天空
- MOSCOW CLASSIC 俄羅斯征服飛航機械腕錶-黑/藍標/41mm
- 【CAMELACTIVE駱駝動感】款A51086德國駱駝大頭皮鞋男工裝鞋
- PICONO 情境系列 真實生活時尚腕錶-雨天-黑x銀框/48mm
- RELAX TIME RT56 輕熟風格系列鏤空腕錶-銀x金/36mm
- 【FANTINO】女款 氣質高雅連身綁帶洋裝(卡其) 372105
- 【ASUS 華碩】B150M-A/M.2 主機板 (LGA1151)
- 【女】HAWANA哈瓦那原創手工鞋 Q系列無餡小籠包-獨家紅色反
- 【BVLGARI】寶格麗 B.zero1 18K玫瑰金白色陶瓷四環戒環(白_
- 美國瑪莉莎 Melissa & Doug 木製大型工具台 + 益智工具組
日薄西山的奮力之作 HTC U Ultra評測【北京新浪網】
人大代表「死磕」電信詐騙：要倒查信息泄露源頭【北京新浪網】
小米生態鏈野蠻生長：77家公司 年收入150億【北京新浪網】
手機界的「春天」來了 OPPO R9s也出草木綠配色【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》