知識經濟日益火爆，網友為獲取知識也不惜「一擲萬金」。近日，在微博上有人斥資9999元向某自媒體作者提問，創下「史上最貴提問」的紀錄。

3月6日，這位昵稱是@英國房地產投資人林子 的微博用戶，向認證信息為「新浪財經名博 微博簽約自媒體」的用戶@wu2198 提問：「道指現在在21000點，目前是否適合做空？ 今年向下的空間有多少？」頁面信息顯示，這個問題的標價達到9999元。

這不但是微博問答上線以來單價最高的一個問題，同時也成為主流問答平台上價格最高的一個問題。此前，曾有網友在其他問答平台上以4999元的價格向王思聰提問。

過去一周里，@wu2198 對這個問題的回答被圍觀6500多次。這意味著這位博主已經獲得13000元收入。

不過這並非微博問答推出以來產生收入最高的問題。此前網友@初吻給了糖 向鎚子科技CEO羅永浩提問的一個問題，被圍觀近28000次。作者和提問者因此獲得近3萬元收入。這個問題也是微博問答推出以來被圍觀次數最多的一個問題，根據微博問答的規則，提問者也從網友的圍觀中獲得超過12000元收入。

羅永浩同時也是微博問答的「人氣王」。不到一個月的時間里，他已經回答了網友13個問題，平均每個問題被圍觀超過1.3萬次。不過微博問答的「勞模」卻是@北京大土豆。這位認證信息為「微博房產專家」的博主，已經回答了近800個問題。

微博問答已經向認證用戶全面開放。微博相關負責人表示，問答是微博賦能自媒體作者的工具之一，將幫助更多垂直領域自媒體作者在微博上實現商業變現。自媒體作者在微博上獲得收入的方式包括內容付費、廣告和電商。此前內容付費包括打賞和付費訂閱，問答功能上線，進一步豐富了微博內容付費產品的矩陣，也使作者的內容原創與商業化之間的關係更為緊密。

作者現在只能以圖文形式回答網友提出的問題。相對於音頻和視頻，文字更適合創作深度內容，也更易於被搜索和傳播。這將充分發揮出微博裂變式傳播的優勢，使作者的回答得到更好的擴散。

隨著用戶付費獲取知識的習慣逐漸養成，問答功能有望成為自媒體平台的標配。除了名人效應外，微博問答更注重發揮垂直領域專業作者的原創能力，從而形成差異化特點。目前微博已開放運營50多個垂直領域，其中20個領域的月閱讀量超過100億。同時，微博上月閱讀量在10萬以上的「頭部用戶」超過34萬，2016年閱讀量同比增長74%。垂直領域專業作者在微博上已經建立起穩定的社交關係鏈，這使其更願意在微博上與網友互動。問答作為一項標配功能，也有望使微博在垂直領域的內容生態更加活躍。