來源：界面新聞 王瀟其

當大V們的知識溢價分散於各個付費問答平台、付費專欄上時，有創業者打起了大V朋友圈的主意。

大V朋友圈的商機？

2016年11月，貴圈上線。貴圈採用邀請制，邀請包括互聯網、投資、創業、自媒體、商業等領域內具有影響力的人物入駐，並公開朋友圈內容。達人朋友圈的訂閱價格在0元-99元/月，默認5元/月，達人可自由定價。例如，馮大輝（Fenng）的朋友圈訂閱費為每月64元，keso的訂閱費為每月29元，可能吧阿禪的訂閱費為每月10元。訂閱后，用戶除了能查看達人朋友圈的所有動態，還能向達人付費諮詢問題。同時，在貴圈上訂閱用戶可以給達人的朋友圈進行評論和點讚，也可以看到其他訂閱用戶的評論行為。

在知乎上，貴圈聯合創始人劉佳鑫把貴圈定義為行業達人的「泛知識」變現平台。與分答、在行、得到等知識付費產品不同的是，達人在貴圈上不用付出過多精力，只是將自己在朋友圈生產的內容通過貴圈這個平台傳播出去。

在劉佳鑫看來，朋友圈裡的垃圾信息太多了，不能做分類和篩選。很多時候只想刷某一些人的朋友圈，但有價值的內容卻被其他信息淹沒。「我給張小龍提過朋友圈分組顯示的想法，但是他們一直沒解決。所以我們決定自己做。」

劉佳鑫說，貴圈主要在做兩件事，一是推薦優質的文章。「我們做了一個分發器，通過演算法來實現，把朋友圈裡的優質文章推薦出去。」將大V轉發過的熱門文章進行篩選和推薦，通過演算法，根據用戶個人的愛好和特性做推薦，類似於今日頭條。「不同的是我們推薦的內容更有價值，更具學習性。相對於今日頭條，我們更嚴肅。」

目前用戶首頁的推薦文章並沒有因人而異，根據劉佳鑫的說法，平台的演算法還處於早期階段，需要大量的數據訓練，數據多了以後，會產生更豐富的推薦內容。

二是向用戶提供一個接觸達人的渠道。劉佳鑫認為，用戶有接觸高層次圈子的願望，通過看達人的朋友圈掌握他們看待事件的角度和看法。「看貴圈就能知道今天的熱門事件、小道消息，通過這些大V看到另一個不一樣的世界。」

青山資本副總裁李倩認為，貴圈能滿足用戶跟專業人士近距離學習的欲求，封閉型社交媒體的窺探需求，以及對內容「精選」的需求。

劉佳鑫沒有透露目前平台的運營數據，他表示，產品還沒上線就有四五十家投資機構來諮詢，其中包括紅杉、IDG等一線基金。

不過，真實的運營情況並沒有那麼樂觀。

部分大V並不知情

PingWest創始人駱軼航的朋友圈在貴圈上公開了一個多月之後，他才得知此事。

在界面新聞記者的求證過程中，駱軼航明確表示他對此事並不知情，也從未收到過貴圈的分成。

根據駱軼航提供的截圖，貴圈團隊曾在微信上找他體驗產品，駱軼航表示他除了關注對方公眾號以外沒有其他動作，但貴圈「默認」他同意入駐，公開朋友圈內容，並將駱軼航的朋友圈定價為每月5元。

動態更新不穩定

知名自媒體人王五四是貴圈上的達人，王五四告訴界面新聞記者，一開始定為免費時，有近萬個訂閱，將訂閱費定為每月99元之後，目前僅有3人付費訂閱，轉化率並不高。

王五四在貴圈上的朋友圈動態更新停止於2月20日，界面新聞記者就此事詢問劉佳鑫，他的回答是大V朋友圈沒有更新。

事實上，王五四的朋友圈每天都在更新，但他本人表示並不清楚貴圈沒有繼續更新的原因。而界面新聞記者發現，貴圈平台上有部分達人的最後一條動態都是2月20日。

微信朋友圈的封閉性，導致文字和圖片內容都經過加密存儲，正常途徑無法爬取數據，人工搬運的方式在數百位達人的數量基礎上並不可行，貴圈如何實現朋友圈內容的同步？針對這個問題，劉佳鑫並沒有作出解釋，只是強調「通過演算法實現」。

對此，知乎上有一種猜測是，貴圈運營人員加上達人的微信后，貴圈後台運行修改版的微信自動抓取大V朋友圈的內容。

利用隱私獲取用戶 模式未必長久

「大V的朋友圈內容能給5000個人的看，就能給1萬個人看。1萬和2萬沒多大區別，2萬和10萬沒多大區別，能給5000人看的內容就能給10萬人看。只是朋友圈內容的價值度和有趣性。」劉佳鑫說。

事實上，貴圈的邏輯與小密圈有相同之處，都是通過設置付費的門檻來篩選出粉絲形成圈子。入駐小密圈的大V在圈子裡推薦文章、提供訊息、點評等內容，與粉絲互動，而貴圈則是把大V的朋友圈內容搬運到圈子裡，大V也可以在貴圈上發佈動態。

目前看來，小密圈的收費能力較強，大V需要保持穩定的內容輸出，花費精力運營，才能維護好這個內容變現的渠道，因而很多自媒體人都主動在公眾號上大力推廣小密圈。

相比之下，作為貴圈的入駐達人，自媒體倪叔認為貴圈做大比較有難度。「貴圈的模式是利用KOL的隱私來獲取用戶，從用戶的角度出發很有吸引力，但KOL的內容發佈渠道非常多，朋友圈是僅剩的私密渠道。大部分KOL可能會嘗試，但沒有動力去推動。」倪叔說。

利用大V變現並不是貴圈的首創，但在當事人不完全知情及更新不穩定的前提下，即使這個產品看起來帶著知識付費的身影，也未必能成氣候。